Pierluigi Collina pide "actuar antes de que sea demasiado tarde" contra las agresiones a árbitros

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Halil Umut Meler es un muy buen árbitro y una muy buena persona. Puedo decir esto porque lo he visto varias veces sobre el terreno de juego y pasé tiempo con él en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en Argentina a principios de este año. Ni el árbitro ni la persona merecieron vivir la experiencia que vivió en Ankara", aseguró Collina en un comunicado.

El excolegiado recordó que Umut Meler "estaba haciendo su trabajo" cuando fue agredido y que su imagen "tendido en el suelo, con las manos protegiendo su cabeza mientras era pateado por sus agresores, así como la imagen del hematoma bajo su ojo, son horribles".

"Pero aún más horrible es saber que hay miles de árbitros en todo el mundo que sufren agresiones verbales y físicas en las categorías inferiores del fútbol mundial, sin que los medios de comunicación informen de ello. Son desconocidos y la gran mayoría de ellos son árbitros jóvenes al principio de sus carreras", subrayó Collina.

El italiano apuntó que a finales de noviembre ya dijo que "los abusos verbales y físicos contra los árbitros son un 'cáncer' que puede costarle la vida al fútbol". "Un árbitro no puede ser golpeado por una decisión que haya tomado, aunque sea errónea. Su coche no puede ser bombardeado o incendiado por un penalti. Por desgracia, esto no es una exageración, es algo que ha ocurrido en algunos países, y no tan raramente", remarcó.

"Como 'viejo' árbitro, agradezco especialmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sus palabras y la solidaridad que expresó personalmente a Halil Umut Meler. Es responsabilidad de todos los que aman el 'deporte rey' actuar y hacer algo. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que este 'cáncer' acabe con el fútbol", sentenció.