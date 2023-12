Precios para viajar en el Tren Maya aún no distinguen entre mexicanos y extranjeros

El 15 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera etapa del Tren Maya, que va de Cancún a Campeche, de las estaciones San Francisco de Campeche a Cancún Aeropuerto, con recorrido de 473 kilómetros.

De acuerdo con el gobierno, desde el 16 de diciembre se estableció la salida de dos trenes, a las 7:00h y 11:00h diariamente, desde ambas estaciones en forma simultánea, se destacó que los desajustes en horarios y velocidad se normalizarán conforme el Tren Maya aumente su operación.

En la inauguración, López Obrador dijo que se buscará que el costo de los boletos no sea elevado, ya que es una obra que no solo está pensada para los turistas extranjeros, también para la población mexicana, por eso es importante que puedan estar incluso por debajo del precio de los boletos que ofrecen las rutas de autobuses.

“Vamos a procurar que no sean excesivos los costos, es importante el turista extranjero, hay que atenderlo bien, porque el turismo es una actividad que genera riqueza que se distribuye, no es nada más el turista, sino que de eso viven hoteleros, restauranteros, trabajadores, que se tome en cuenta el turismo internacional, pero también el turismo nacional y vamos a procurar que no haya costos elevados”.

Sin embargo, a dos días de su puesta en marcha, solo se pueden adquirir boletos a un solo precio, la variación es según la ruta que se recorre y la categoría.

Conoce las rutas y horarios disponibles del Tren Maya en el periodo de preapertura.



🎟️ Puedes comprar tus boletos en: https://t.co/YQtMsKwXHR#TuViajeComienzaEnELTrenMaya#TodosSomosTrenMaya pic.twitter.com/PDXhcmoNig — Tren Maya (@TrenMayaMX) December 17, 2023

Para los viajes de este lunes los precios son:

Campeche-Mérida con salida a las 7 y 9:30 de la mañana: clase turista 431.50 pesos en premier en 688.50

Cancún-Mérida con salida a las 7 de la mañana: clase turista 735 pesos en premier en 1,173.50

Para el martes 19 de diciembre:

Campeche-Cancún con salidas a las 7 y 11 de la mañana: clase turista 1,166 pesos en premier en 1,862

Actualmente las estaciones del Tren Maya que está abiertas son:

San Francisco Campeche

Tenabo

Hecelchakán

Calkiní

Maxcanú

Umán

Teya Mérida

Tixkokob

Izamal

Chichén-Itzá

Valladolid

Nuevo Xcán

Leona Vicario

Cancún Aeropuerto

En las próximas etapas abrirán: