Niegan libertad a Emilio Lozoya por caso Odebrecht, continuará en prisión preventiva

Después de casi doce horas de audiencia para la revisión del cambio de medida cautelar, el juez sustituto de enjuiciamiento, José Rivas González, con sede en el Reclusorio Norte, rechazó la solicitud del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para llevar su proceso en libertad en el caso Odebrecht.

La decisión se basó en que no habían transcurrido los dos años que establece una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual indica que la prisión preventiva oficiosa no debe superar dicho periodo. El juez determinó que los actos de defensa y las acciones para alcanzar un criterio de oportunidad impidieron que se cumpliera dicho plazo, por lo que no se contabilizaron los dos años.

Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya Austin, anunció que apelarán la resolución del juez el próximo lunes. Ontiveros describió la audiencia como “muy dura” y expresó que el exdirector de Pemex está molesto con la decisión.

En ese sentido, el abogado cuestionó la resolución del juez, quien argumentó que los dos años no transcurrieron debido a los actos de defensa realizados. Ontiveros consideró esta decisión como “insostenible” y anunció la apelación, señalando que no compartían la resolución y la consideraban injusta.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa de Lozoya protagonizaron un debate ríspido, intercambiando acusaciones sobre la dilación del proceso y la falta de voluntad para llegar a un acuerdo reparatorio por los presuntos sobornos de Odebrecht. La FGR argumentó que Lozoya buscaba evadir su responsabilidad y dilatar el proceso, calificando el caso como el más “escandaloso de corrupción de la presente administración y de la pasada”.