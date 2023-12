AMLO busca eliminar organismos autónomos para concentrar el poder: Anaya

El excandidato presidencial Ricardo Anaya criticó la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar organismos autónomos como el INAI, la COFECE y el IFT. Anaya acusó a López Obrador de tener una “obsesión por el control” y de querer debilitar a las instituciones que le impiden gobernar a su antojo.

“López Obrador siempre ha dicho que quiere eliminar a estos organismos porque son muy costosos”, señaló Anaya. “Pero eso es una mentira. La CNDH cuesta más que la COFECE y el INAI juntos, y López Obrador no la quiere eliminar”.

Anaya explicó que la razón por la que López Obrador quiere eliminar a estos organismos es porque no los controla. “López Obrador puso a una militante de Morena al frente de la CNDH, por eso no la quiere eliminar”, dijo. “Pero no tiene el control del INAI ni de la COFECE, por eso quiere eliminarlos”.

Anaya advirtió que la eliminación de estos organismos sería un grave retroceso para la democracia mexicana. “Sin el INAI no hay transparencia, sin la COFECE no hay competencia, y sin el INE no hay democracia”, dijo.

Anaya concluyó su crítica llamando a los mexicanos a unirse para impedir que López Obrador cumpla su objetivo de concentrar el poder. “Ya se va a acabar el sexenio de las mentiras”, dijo. “Tenemos la oportunidad de volver a unirnos y volver a creer en el país libre, fuerte y próspero que podemos y debemos ser”.