Madre dedica carta a su hijo asesinado en masacre de Salvatierra: “Me dejas hecha pedazos”

Después de la masacre que se registró en una exhacienda en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, Ana Maura Rivera, la madre de uno de los fallecidos, identificado como Héctor Almaraz, de tan solo 16 años de edad, le dedicó una carta a su hijo que compartió a través de redes sociales para despedirlo y recordar los mejores momentos que pasaron juntos.

En el texto difundido en su cuenta de Facebook agradeció poder haber sido su madre y expresó que se lleva consigo su sentido del humor y todas sus muestras de cariño, que expresaba constantemente cuando convivían juntos.

“Gordito de mi corazón, le doy gracias a Dios y a la Virgen por haberme elegido para ser tu mamá durante éstos 16 años, por darme la dicha de coincidir en ésta vida contigo, siempre serás la irreverencia más bonita, el corazón más puro y la sonrisa más sincera, mi niñote bello de ojos bonitos, no sólo te vas tú, te llevas la alegría de la casa, las risas espontáneas, los abrazos sinceros, los chistes raros, las vaciladas, me dejas hecha pedazos que no se cómo acomodar, quién va a cantar y escuchar música todo el día”, expresó.

También, se refirió a su ausencia, al indicar que ahora quién pasará tiempo con ella, le dirá “te amo”, o se acostará con ella para rascarle la cabeza.

“La vida sigue, lo sé, lo que no sé es cómo hacerlo, no soy fuerte y no quiero serlo, me duele el cuerpo, me duele el alma, me duele vivir, todos me dicen que por qué tú, yo también quisiera saber, yo sabía que eras prestado, pero no quería devolverte tan pronto, no así, no ahora, es momento de regresar a donde perteneces, sigues siendo un ángel pero ahora allá entre nubes de algodón”.

Dijo que Héctor Almaraz, quien murió en la masacre de Salvatierra, Guanajuato, era “mucha gente para un mundo tan podrido” y le deseo un vuelo alto, cantando sus canciones favoritas “Una página más” y “Una aventura”.

“Te amaré hasta el final de mis días, esperaré paciente el momento de volver a abrazarte”, expresó.

Investigan crimen en Salvatierra

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato informó que dedicó una célula especial para la investigación del múltiple asesinato de jóvenes en una posada en el municipio de Salvatierra para encontrar a los responsables, presuntamente pertenecientes a un grupo delincuencial.