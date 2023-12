Omar García Harfuch revela que no salió del país y no recibió amenazas

El exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), reveló la verdad tras las acusaciones del periodista Carlos Loret de Mola, quien aseguró que Omar García Harfuch se fue de México por seguridad tras supuestamente recibir amenazas.

Después de lo dicho por Loret de Mola, García Harfuch le respondió en redes sociales que esa información era falsa, pues salió a tomar vacaciones después de mucho tiempo y lo confirmo la mañana del 20 de diciembre en una entrevista en el programa de Ciro Gómez Leyva.

“Siempre ha habido amenazas, anónimos, alertas, algunos alertamientos por parte de las agencias de seguridad del gobierno... pero cuando pasó el proceso de la encuesta -un proceso largo, duro, tedioso-, yo ya había hablado con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para comentarle -y si no tenía inconveniente-, salir unos días”, dijo Omar.

El exsecretario aseguró en el programa de radio ‘Por la mañana’ que en septiembre cumplió 15 años sin tomar vacaciones, por lo que tras el resultado de la encuesta de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) decidió pedir unos días para visitar a su familia, principalmente a su hija.

¿García Harfuch está en México?

“Llevaba más de 10 años sin salir de descanso... un par de días, , esa es la razón principal por la que me fui. Lo que sí quiero dejar claro... no es mi perfil, no es mi manera de ser, de que por ninguna amenaza me vaya o deje de hacer algo, nunca lo voy a hacer”

Asimismo, García Harfuch aseguró que regresará a trabajar a la CDMX pasando las fiestas decembrinas para seguir apoyando en las campañas de sus compañeras Claudia Sheinbaum en busca de la presidencia de México y Clara Brugada rumbo al Gobierno capitalino en 2024.

“Pasando Navidad, pasando Año Nuevo, ya estaré de regreso, lo tenía programado cuando terminó la encuesta, no hay amenaza que te pueda tener fuera del país un año, dos, tres, cuatro, cinco, no, yo regreso en unos días a hacer mi trabajo y a contribuir con Claudia Sheinabum y Clara Brugada” finalizó el funcionario.