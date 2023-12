Pedro Ferriz y su hijo sorprenden con pelea en redes sociales por robo de dinero

El periodista Pedro Ferriz tuvo un pleito con su hijo del mismo nombre, situación que revelaron por medio de las redes sociales.

“Querido hijo Pedro. Tu mamá, hermanas y yo deseamos que encuentres la paz”, escribió en su cuenta de X.

Su mensaje obtuvo respuesta una hora después por su hijo Pedro Ferriz Hijar, quien le pidió que encuentre la felicidad que merece, pero dijo que no soportará las mentiras de su hermana Dore, por lo que le pidió a su papá que directamente hable con él.

Te recomendamos: INAI investigará al AICM tras revelar datos personales de Denise Dresser

“Lo mínimo que podrías hacer es preguntarme a mí, que tanto he dado por ti sin pedir nada a cambio. Paz tengo, papá, te lo agradezco, soy un hombre feliz y comprometido con mi trabajo. Por todos lados he establecido puentes de comunicación contigo, que eres al único al que le debo explicaciones”, respondió por la misma vía.

Ferriz Hijar dejó entrever que el tema sería por un pleito económico, escribió que su papá piensa que le robó dinero, un contrato en Querétaro, que hizo compras que cargó a la tarjeta de su hermana, afirmó que todas esas acusaciones son calumnias y que Dore es quien vive a sus expensas.

Querido hijo Pedro



Tu mamá, hermanas y yo deseamos que encuentres la paz.#UnderMyWriting #UMW pic.twitter.com/1ADIxXCmRJ — Pedro Ferriz de Con - Oficial (@PedroFerrizC) December 20, 2023

“Mi hermana que no hace otra cosa que vivir a tus expensas y decirle a todo el mundo lo mal hijo que soy, date cuenta de las cosas papá. Eres un hombre inteligente. Tu hija bloqueó las cuentas de Facebook y Twitter, no fue censura, tan es así que puedes seguir transmitiendo tu programa diario que no me pierdo”.

Pedro Ferriz pidió a su papá atreverse a enfrentar la realidad y lamentó que solo por medio de las redes sociales haya accedido a contestarle, pues incluso lo buscó por medio de sus abogados.

“Mi corazón siempre esta contigo, perdónate, ámate y ve lo mucho que vales por que para mí sigues siendo mi superhéroe”.