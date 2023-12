Cristina Pacheco y José Emilio, la historia de amor que Carlos Monsiváis comenzó

Hace más de siete años en el marco de la Cátedra Carlos Monsiváis 2016, Cristina Pacheco, quien falleció este jueves 21 de diciembre a los 82 años, recordó que fue el cronista capitalino quien le presentó a José Emilio Pacheco, quien se convertiría en el amor de su vida y con el que estuvo casada por más de 52 años.

En el evento organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la que fuera conductora por 45 años del programa Aquí nos tocó vivir , recordó la trayectoria de Monsiváis, y la relevancia que tuvo para que su camino se cruzara con el del ganador del Premio Cervantes 2009.

“Carlos Monsiváis siempre estará unido a mi vida y a la de José Emilio Pacheco, porque fue él quien nos presentó”, relató entre lágrimas la periodista que después contó cómo a raíz de ese encuentro floreció el romance que sostuvo con el autor de Batallas en el desierto. ”Posteriormente en una ocasión José Emilio me acompañó a mi casa, empezamos a caminar y caminamos juntos por 52 años”.

Cristina Romo Hernández –como se llamaba en realidad Cristina Pacheco– adoptó el apellido de sus esposo cuando se casaron en 1962. Ambos fueron figuras prolíficas de sus ámbitos; no obstante, siempre fueron herméticos sobre su matrimonio y vida personal. En el viaje de 52 años que emprendieron juntos cosecharon muchos éxitos y tuvieron dos hijas, Cecilia y Laura Emilia.

Después de que José Emilio Pacheco falleciera por un fallo cardiorrespiratorio el 26 de enero de 2014, Cristina le dedicó su columna “Mar de Historias” del domingo 2 de febrero de 2014, en la que reveló cómo ambos iniciaban la escritura de un diario por cada vez que se separaban. “Ese registro siempre me ha hecho imaginar que no te has ido, por eso de una vez comienzo mis anotaciones en este cuadernito y no en una libreta, como siempre”, relató.

Aquella columna publicada en el diario la Jornada, culmina con una pausa de la escritora y periodista con la que anhela el regreso del amor de su vida. “Hice una pausa. Me levanté del escritorio porque reapareció frente a tu ventana el colibrí que tanto te gustaba. Si él regresó, es imposible que no regreses tú”.