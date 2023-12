Juicios podrán ser transmitidos por internet para promover la transparencia

El Tribunal de Apelación Final de Hong Kong comenzará el mes que viene una prueba para emitir sus juicios por Internet en una iniciativa destinada a promover la “transparencia” del cuestionado sistema judicial del territorio, aunque de momento no involucrará a los procesos regulados por la polémica Ley de Seguridad Nacional que ha llevado al arresto y enjuiciamento de destacados líderes opositores.

La prueba comenzará los próximos 10 y 16 de enero en dos casos de apelación ante este tribunal, el más importante del territorio, que podrán ser vistos en la página web de la corte.

“Una justicia abierta es clave para mantener la confianza pública en el sistema judicial y defender el Estado de derecho”, según el comunicado de la Judicatura recogido por el portal Hong Kong Free Press.

No obstante, el juicio más importante de los próximos meses en Hong Kong, el que comenzará también en enero contra el magnate y líder opositor Jimmy Lai por conspiración y sedición, no será emitido porque esta medida no comprende aquellos procesos de seguridad nacional que ya están en marcha.

Lai está imputado en el marco de la ola de multitudinarias protestas de 2019 y 2020 contra la injerencia de China en la autonomía del territorio, por alentar a través de su ya desaparecido periódico ‘Apple Daily’ a las marchas contra las autoridades.

Las protestas no pudieron impedir la declaración desde Pekín de una nueva ley de seguridad nacional que ha terminado por aplastar, dos años después de las marchas, todo asomo de disidencia.

Precisamente Lai está acusado de otros dos delitos, más graves, de conspiración y colusión con fuerzas extranjeras en virtud de esta nueva legislación.

En México, la transmisión de estos juicios se realizó por primera vez en 2020 debido a las medidas de confinamiento por la pandemia de Covid-19 que se vivía en aquel entonces. Este no es un hecho aislado y podría ser un parteaguas para el futuro en materia legal.