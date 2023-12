Denuncian casos de discriminación y transfobia en cadena de restaurantes en CDMX

La cuenta de X (Twitter) Terror Restaurantes MX denunció casos de homofobia y transfobia en la cadena de panaderías artesanales, cafeterías y restaurantes franceses, Maison Kayser, de la Ciudad de México.

A través de la red social, la cuenta dedicada a difundir historias de abusos laborales en restaurantes de México publicó varios testimonios sobre casos de discriminación contra las personas de la comunidad LGBTQ+.

“Ya me iban a contratar, me hicieron comprar uniforme y hacer su curso de introducción. A la hora de firmar contrato al ver los papeles y darse cuenta que soy una persona trans me negaron el trabajo. Regresé a casa sin trabajo y endeudado con el uniforme que tuve que comprar”, señala uno de los testimonios difundidos.

Otra de las denuncias señala comentarios discriminatorios contra personas de la comunidad LGBTQ+ que forman parte de la plantilla laboral. “Yo trabajé en Maison Kayser Reforma 408 y el distrital es un homofóbico asqueroso que se dirigía a nuestra sucursal como La Jaula de Las Locas ya que muy buena cantidad del personal pertenecía a la comunidad LGBT”.

Un tercer caso expuesto en X, fue el de una persona trans que denunció misgendereo (uso incorrecto de los pronombres o negar la identidad de género con la que una persona se siente cómoda) y discriminación que ocurrió el pasado 25 de octubre en la sucursal de Maison Kayser ubicada en Parque Delta.

“El 25 de octubre de este año 2023 sufrí un misgendereo y un trato bastante, bastante humillante de parte del Maison Kayser, y ojo no estoy contando esto para hacer clickbait, ni para cancelar como tal a las personas, es más como un recordatorio y es más como para que tengamos presente lo que estamos viviendo”, subrayó el usuario discriminado a través de un video.

No obstante, una de las principales quejas de Terror Restaurantes MX es que este tipo de discriminación es frecuente en dicha cadena, y que ésta es presidida por German F. Gonzalez Bernal, también presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), organización que a finales de 2022 firmó el “Acuerdo antidiscriminatorio” con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

En dicho acuerdo, ambas organizaciones se comprometieron a conjuntar esfuerzos para implementar acciones que prevengan y atiendan los casos de discriminación en los establecimientos mercantiles de la CDMX. A propósito de esto, Publimetro consultó al COPRED, y el Consejo confirmó que no se había presentado ninguna denuncia en la vías por las que reciben este tipo de quejas.

Por su parte, Maison Kayser, emitió un comunicado en el que afirma que el mesero involucrado en los hechps denunciados en redes fue despedido.

Entre agosto de 2022 y julio de 2023, el COPRED recibió 85 quejas por presunta discriminación en establecimientos mercantiles. En 36 se inició el procedimiento por presunta discriminación relacionada con la prestación del servicio; mientras que 49 fueron en relación con el ámbito laboral.

