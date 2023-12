Tips para no caer en las compras de pánico

No te dejes llevar por la urgencia de comprar, elabora un plan o presupuesto de gastos, establece prioridades y reestructura tus adeudos y créditos (Freepik)

Las compras por impulso o de pánico son un problema grave para el bolsillo de millones de mexicanos y, aunque muchos no lo reconocen o no lo saben, están enfermos de oniomanía o compulsión por gastar.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló que la oniomanía es un trastorno que describe a quienes no se pueden controlar para adquirir algo.

Te puede interesar: Impuesto a gasolina, cigarros y bebidas se incrementará en 2024

Explicó que, de acuerdo con la jefa del Laboratorio Psicobiología y Cognición Humana de la UNAM, Gabriela Orozco Calderón, tal comportamiento representa uno de los problemas actuales más graves que enfrentan los consumidores.

Ello, debido a que promueve y hace que las personas sientan una gran necesidad, placer y ganas de “tener bienes materiales y un estatus que los haga sentir mejores personas o incluso más atractivos”.

“Este trastorno puede darse ante emociones primarias como venganza y aburrimiento. Los afectados por oniomanía sienten ansiedad por adquirir; pero al conseguirlo, disminuye la sensación placentera y terminan regresándolo o almacenándolo sin usarlo” refirió la Condusef.

¿Cuántos caen las compras de pánico?

La coach en Finanzas, Sandra Huerta, explicó que hasta seis de cada 10 mexicanos son vulnerables a las compras de pánico u oniomanía; debido a que no llevan un presupuesto, solo salen “ver” qué pueden comprar y se dejan llevar por la emoción de las ofertas o descuentos.

Señaló que la mayoría de los compradores por impulso viven con deudas importantes, usan casi al límite sus tarjetas de crédito y se la pasan consultando las promociones que lanzan las tiendas o marcas.

Te recomendamos leer: 5 tips para cuidar tu historial de crédito este Fin de Año

“Hay personas que se sienten muy atraídas por las ofertas decembrinas, El Buen Fin, el Hot Salle, las ventas nocturnas o cualquier otra campaña de consumo; que compra pensando que lo necesita, pero todo está guardado.

“Otras saben todo sobre ofertas, compran y hasta organizan ventas masivas –con amigos o compañeros de trabajo–, para obtener descuentos en los sitios Internet; pero que, cuando les preguntas si llevan un presupuesto para su casa, no saben nada.

“Lo más graves, le meten y le meten a la tarjeta, caen en sobreendeudamiento, notas negativas en el Buró de Crédito y, ahora que estamos en Fin de Año, en la famosa cuesta de enero; luego la cuesta de Semana Santa, la cuesta de verano y de todo el año”, puntualizó la coach en Finanzas.

Tips vs las compras de pánico

Para liberarte de las compras de pánico y evitar los estragos de la oniomanía, la Condusef te recomienda:

1. Evita ir de compras en un estado eufórico o ansioso

Según un estudio de CreditCards.com, el estado emocional está muy vinculado a este tipo de compras impulsivas. De hecho, las y los consumidores se dejan llevar por sus impulsos cuando están emocionados, aburridos, enfadados, tristes e incluso, intoxicados.

1. Elabora un presupuesto

De preferencia por escrito o a través de alguna aplicación (App). Realizarlo te permitirá conocer tu capacidad de pago o endeudamiento y así establecer un límite en tus compras para evitar comprometer tu salario e ingreso futuro. ¡Ten un control de tu dinero!

2. Planea tus compras y apégate a la lista

Esto puede evitarte la tentación de comprar cosas que no necesitas. No te dejes llevar por la emoción de las ofertas para no terminar comprando más de lo planeado y sin saber cómo lo vas a pagar.

3. Si ya tienes problemas con tu tarjeta...

Solicita a tu banco un plan de pagos fijos. El beneficio está en que los intereses de la deuda ya no generarán más intereses, lo que facilitará el pago del adeudo en un plazo mucho menor que si solo pagaras el monto mínimo.

Es importante que una vez que establezcas con tus acreedores este plan, ya no vuelvas a utilizar las tarjetas, de otra manera, volverás a incrementar el monto de tus deudas y, de nueva cuenta, te encontrarás en una situación de insolvencia.

4. Reestructura tu deuda

Comparada con la consolidación de deudas, la reestructura a simple vista parece ventajosa porque el banco acreedor puede hacerte “quitas”, es decir, disminuir el monto de tu deuda e incluso eliminar los intereses generados por ésta.

La desventaja es que una “quita” tiene consecuencias negativas para tu historial crediticio o récord financiero del Buró de Crédito.

Lo más leído en Publimetro: