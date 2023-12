AMLO batea a Lord Molécula y no jugará dominó con él cuando deje la presidencia

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ocurrió un momento que volvió a destacar en redes sociales. El presidente rechazó la invitación del youtuber Lord Molécula, cuyo nombre real es Carlos Pozos, a jugar una partida de dominó para cuando termine su sexenio.

En su intervención, Pozos le entregó al presidente una serie de regalos, incluyendo un dominó. En ese sentido, le pidió a López Obrador que le diera la oportunidad de jugar una partida de dominó con él cuando se retire de la vida pública, y cuando se vaya a vivir a su finca en Palenque, Chiapas.

Lord Molécula invita a partida de dominó al presidente: AMLO declina con un mensaje firme pic.twitter.com/jOfNFFZj8L — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) December 27, 2023

El presidente sonrió ante la petición y le expresó: “¡Qué bien que me preguntas! ¡Es muy bueno! Una vez que entregue la banda, ya me jubilo y no voy a atender a nadie. Siempre voy a recordar a todos con amor, con mucho cariño, pero yo ya no voy a tener ninguna relación”.

Durante su respuesta, el presidente describió que planea que sus días de retiro sean escribiendo sobre diversos temas. Recordó que está por publicarse el último libro de temas políticos, que será dedicado a los jóvenes, y señaló que en los próximos años escribirá sobre “el pensamiento conservador de México”, en un texto que le tardará de tres a cuatro años en publicar.