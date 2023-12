Cada vez que uno se pide un Uber o Lift se encuentra con que cada vez más latinos conducen estos taxis de aplicación, es por eso que muchos se preguntan ¿por qué los gringos no hacen Uber?

Para Gus del perfil Mejor emparejados la respuesta es “por simple matemática”. Para argumentar su reel sobre Uber antes que nada muestra una página Web: " antes que me digan que me invento las estadísticas, aquí está el último informe de Uber donde muestra que la mayoría de conductores de su plataforma”. En estados Unidos la mayoría de conductores son latinos (43%), superando a isleños del Pacífico (17%) principalmente de Filipinas, naturales de India (11%) y asiáticos (7%). En la estadística aparecen americanos con 3% y personas blancas 1.7%.

Pero si se desglosa a los conductores de Uber que son latinos , estos son encabezados por venezolanos en primer lugar seguidos por colombianos y más aatrás están dominicanos, brasileños y chilenos. Al final de todos, por nacionalidad están los propios gringos residentes en Estados Unidos. “Yo sé que hay muchos que hacen Uber y dicen en sus videos que ganan 2.500 dólares a la semana, pero a mí las cuentas no me cuadran mucho”, asegura Gus en su video para Facebook.

“ Según Uber el promedio de ganancia de un conductor en Estados Unidos es de 17 dólares por la hora, es decir, que para ganar 2.500 dólares semanales esa persona tendría que trabajar 147 horas a la semana, casi 21 horas diarias”, explica el creador de contenido. “Ese es un trabajo bien difícil, todo el día en un carro, son muchas horas trabajando. Sáquenle lo del mantenimiento del carro, la gasolina, las comidas, en fin, el gringo prefiere algo mucho más práctico”, recalca.

¿Por qué hay más latinos trabajando Uber en Estados Unidos?



Gus dice que un gringo le explicó a su esposa “no hagan Uber ,no hagan Doordash no hagan Instacar, ni nada de eso”. Pero esta explicación que da Gus tiene otra finalidad, la de animar a revender productos por internet. Sin embargo, al buscar la Web que aparece en el video aparece como fuera de línea, por lo que no se pudo corroborar todos estos datos aportados por Gus.

A pesar de ello, Metro World News pudo acceder a otros datos aportados por Demandsage desglosamos a continuación:

Uber tiene 130 millones de usuarios activos mensuales a partir de 2023.

Uber generó unos ingresos de 31.880 millones de dólares en 2022.

Uber posee el 72% de la participación de mercado de viajes compartidos a partir de 2023. Al mismo tiempo, Uber Eats posee el 24% de la participación de mercado de los servicios de entrega de alimentos en todo el mundo.

Uber realiza una media de 23 millones de viajes al día y realiza 7.640 millones de viajes al año.

En 2023, 5.4 millones de conductores trabajarán con Uber. De los cuales, 1.5 millones de conductores trabajan en Estados Unidos.

Uber está disponible en alrededor de 72 países y 10.000 ciudades.

El salario promedio de los conductores de Uber en Estados Unidos es de 19.10 dólares la hora.

Los conductores de Uber obtienen el 75% de cada tarifa. Uber cobra el resto, 25%, por su software y otros recursos.

El volumen bruto de reservas de Uber fue de 31.410 millones de dólares en el primer trimestre de 2023.

En 2023, 130 millones de personas utilizaron la aplicación Uber al menos una vez al mes.

El número de usuarios de Uber aumentó en casi 15 millones en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Se informó que la cantidad de usuarios que utilizaron la aplicación Uber en el primer trimestre de 2022 fue de 115 millones.

Uber Eats tiene aproximadamente 85 millones de usuarios en 2022.

5,4 millones de conductores y mensajeros trabajan con Uber en todo el mundo.

Según Uber, para 2023 tenía previsto que más de 5.4 millones de conductores trabajarán con ellos. El número de conductores de Uber casi se ha duplicado en los últimos años.

Uber Algunas estadísticas aportadas señalan datos sobre ingresos de conductores (https://www.demandsage.com/)

El 75% de las tarifas se paga a los conductores de Uber. La app cobra el 25% de las tarifas de la tarifa por el mantenimiento del software y por el cobro y transferencia de tarifas.

Los conductores masculinos de Uber ganan 21,28 dólares por hora, mientras que las conductoras de Uber ganan 20,04 dólares por hora. Comparativamente, el ingreso semanal de los conductores varones se calcula en 397,68 dólares. Por otro lado, la ganancia semanal de la conductora de Uber se registra en 268,18 dólares. Cifra muy alejada de los 2.500 dólares que desmiente Gus en su reel.

Las conductoras de Uber trabajan 12,82 horas por semana, mientras que los conductores de Uber trabajan 17,98 horas por semana.

El 45% de los conductores de Uber ganan entre 0 y 99 dólares mensuales. Por el contrario, el 39% de los conductores de Uber dijeron que ganan entre 100 y 499 dólares. Sólo el 2% de los conductores de Uber ganan entre 1.500 y 1.999 dólares.

El 84% de los conductores de Uber ganan menos de 500 dólares al mes.

El 90% de los conductores de Uber trabajan menos de 40 horas a la semana.

En comparación, menos del 65% de los conductores de Uber dijeron que trabajan menos de 20 horas. Además, el 40% de los conductores de Uber trabajan menos de 10 horas a la semana.

Según un estudio de Stanford, las mujeres tienen una tasa de deserción laboral del 75% en seis meses. Comparativamente, los hombres tienen una tasa de deserción del 65%.