¡Adiós propaganda! Aspirantes a jefatura de Gobierno terminan precampañas en CDMX

Este 3 de enero de 2024 los tres precandidatos únicos por partidos y alianzas políticas que aspiran a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México terminarán sus precampañas, por lo que a partir del 4 de enero los aspirantes, los gobiernos de la capital y de las 16 alcaldías deberán retirar las toneladas de propaganda con la imagen de Santiago Taboada, Salomón Chertorivski y Clara Brugada para llevarlas a centros de reciclaje.

De acuerdo con la Fundación para el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU), los procesos internos de partidos políticos para definir a los aspirantes a la jefatura de Gobierno dejaron un 20% más de basura electoral que los comicios anteriores, y se calcula que al final del proceso queden entre 15 mil y 30 mil toneladas de basura electoral como producto de la jornada electoral.

Los precandidatos y partidos están obligados a que la propaganda se elabore con materiales reciclables; no obstante, la FRRPU sostiene que no hay quien verifique que esta norma se cumpla, por lo que aún no se puede medir el cumplimiento de las fuerzas políticas.

Cabe señalar que durante todo el 2023 se dejó ver en la CDMX un gran despliegue de propaganda y promoción personalizada de figuras de todas las fuerzas políticas, a través de medios como mantas, pendones, lonas, carteles, bardas y stickers.

Dos de los ahora tres precandidatos de partidos políticos a la jefatura de Gobierno de la CDXM, Santiago Taboada y Clara Brugada se caracterizaron por una mayor presencia de su propaganda en la capital; mientras que Salomón Chertorivski apostó por la promoción de su imagen en redes sociales y sitios de Internet.

Los gastos de precampaña

El tope de gastos de precampaña establecido por el IECM para cada precandidato fue de 6 millones 51 mil 900.96 pesos. El emecista Salomón Chertorivski gastó 3 millones 339 mil 071.94 pesos, según los datos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), de los cuales la mayoría se habrían invertido en su promoción en redes sociales y sitios de Internet.

La candidata de la coalición “Juntos Hacemos Historia” (Morena-PT-PVEM), Clara Brugada Molina, reportó gastos por 2 millones 627 mil 393.41 pesos, cuya mayor parte fue empleada en gastos operativos. Sin embargo, días atrás la exalcaldesa de Iztapalapa afirmó que sus gastos de precampaña rondarían los 4.2 millones de pesos.

El panista Santiago Taboada gastó en su precampaña 4 millones 691 mil 205.52 pesos, de los que se estima que cerca del 75% se empleó en propaganda colocada en vía pública.

Los cierres de precampaña

Clara Brugada y Santiago Taboada cerraron sus precampañas en territorios gobernados por sus adversarios políticos. Taboada, precandidato de la coalición “Va X la Ciudad de México” (PAN-PRI-PRD) , realizó dos eventos en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, ambas gobernadas por Morena.

No obstante, el que desarrolló en la GAM con militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se vio envuelto en la polémica por la aparición de cerca de una decena de migrantes –aparentemente haitianos– con ropa y banderas del Partido Acción Nacional (PAN) apoyando al candidato opositor. Más tarde le equipo de comunicación de Taboada afirmó no conocer a los migrantes, y aseguraron que solo “llegaron se tomaron la foto y se fueron”.

Por su parte, Brugada Molina cerró su precampaña en la Plaza de Santo Domingo en la alcaldía Cuauhtémoc, desde donde emitió un mensaje a los militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aseguró que quiere continuar la obra de Claudia Sheinbaum y del presidente, Andrés Manuel López Obrador; y adelantó que “las fuerzas que representan la corrupción”, serán derrotadas en junio.

“Quiero ser la candidata a jefa de gobierno de la CDMX porque quiero continuar la gran obra transformadora que emprendió la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y seguir la ruta marcada por el presidente Andrés Manuel López Obrador”. — Clara Brugada.

Hoy es mi último día de actividades de precampaña y estoy muy contenta porque logramos que nuestro movimiento saliera fortalecido.



El precandidato de Movimiento Ciudadano (MC), Salomón Chertorivski, eligió cerrar su campaña de forma más discreta, viajó en las líneas 8 y 12 del Metro, y más tarde convocó a medios en la sede del partido naranja para partir la tradicional rosca de reyes.

