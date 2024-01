Trabajadores de Interjet piden embargar 500 mdp para pago de salarios caídos por huelga

La aerolínea Interjet recibirá 550 millones de pesos dentro del proceso de quiebra de la compañía, los cuales podrán usarse para pagar las múltiples deudas que tiene la empresa, los recursos serán otorgados por la procesadora de pagos Worldpay.

Sin embargo, los trabajadores exigieron que esos recursos se embarguen para que se destinen al pago de los salarios caídos de los empleados, quienes se fueron a huelga en enero de 2021, así lo solicitó la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

“Instamos a las autoridades laborales para que se embargue el dinero en favor de los trabajadores y se entregue de manera inmediata”, manifestaron los trabajadores, quienes destacaron que los recursos provienen de la venta de boletos de los viajes que ya no hicieron por el paro de actividades.

El sindicato expresó que ya no pueden esperar a la buena voluntad del síndico para que les paguen, por eso piden que intervenga la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), para que esos 550 millones se sumen a los 350 que ya están en la cuenta bancaria de Interjet, pero hay retrasos para pagar a los empleados.

“Por un lado, el síndico del concurso mercantil no quiere entregarlos de manera inmediata, no obstante que conoce perfectamente que los trabajadores no tenemos necesidad ni obligación de regirnos por el proceso de concurso mercantil”, dijo.

La CTM añadió que la JFCA ha sido complaciente con el síndico, ya que le corresponde embargar ese dinero y no ha acordado ninguna de las peticiones para solicitar a los bancos la entrega de las cantidades reclamadas.

Milenio recordó que en abril del año pasado, el juzgado segundo de distrito en materia de concursos mercantiles declaró en proceso de quiebra de Interjet, con lo que quedó suspendida la capacidad de ejercicio de la empresa sobre los bienes y derechos que la integran, los cuales serán administrados por el síndico.