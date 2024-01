La foto del Papa Juan Pablo II de la que hablan en la lista de Jeffrey Epstein

El caso de tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein volvió a cobrar relevancia luego de que se desclasificaran los documentos judiciales de la Corte con las declaraciones de las víctimas sobre todo lo que vieron en la conocida “isla de la pedofilia” de Little St. James, en las Islas Vírgenes.

Te puede interesar: Stephen Hawking destaca en lista de Epstein como supuesto participante en orgía con menores

En las páginas de los papeles comenzó a circular un fragmento de una declaración de una de las víctimas, en la que aseguró que encontró una fotografía del Papa Juan Pablo II en una de las habitaciones de la casa de Palm Beach del millonario, aunque no tenía ninguna relación con los actos sexuales, pues la imagen se debía a la visita que hizo Epstein con Ghislaine Maxwell al Vaticano.

“Recuerdo que había fotos por todas partes, y las que quedan en mi memoria son las que había una foto de Ghislaine con el Papa. No me sorprendería que hubiera fotos de desnudos por ahí. Simplemente no los retuve en mi memoria”, dijo.

El contexto se refiere a un cuestionamiento si existían fotografías de mujeres en topless, por lo que para concluir con esta presencia del Papa Juan Pablo II en la lista se asegura que Ghislaine Maxwell, quien posaba con él junto a Jeffrey Epstein, no estaba semidesnuda.

“¿Ghislaine Maxwell no estaba en topless en la foto con el Papa, justo así lo tengo claro?”, preguntaron, a lo que la víctima respondió: “Correcto”.

Mediante redes sociales comenzó a circular la fotografía de la que hablan en los documentos, donde se aprecia al pontífice dando la “bendición” a Maxwell y a Epstein.

🇻🇦| LOS PAPELES DE EPSTEIN: El Papa Juan Pablo II es mencionado durante varias ocasiones en los documentos de Epstein. pic.twitter.com/oLmPH3GJmE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 4, 2024

Varios son los personajes que han salido a relucir como visitantes de la isla, entre los que destaca el príncipe Andrew, el expresidente estadounidense Bill Clinton, el mago David Copperfield, entre otros de un caso que ha cimbrado a la opinión pública de todo el mundo.