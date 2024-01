La Befana y el roscón, entre las formas más extrañas para celebrar a los Reyes Magos

Este 6 de enero se conmemora en México, y en otros países de habla hispana, el Día de Reyes, la festividad que recuerda la llegada de “tres magos de Oriente” para adorar a Jesucristo, recién nacido en Belén.

Como cada año, es tradición en México celebrar el Día de Reyes partiendo y comiendo la rosca de reyes, un pan con forma oval en cuyo interior hay muñecos de plástico que recuerdan el periodo que Jesucristo, María y José permanecieron escondidos en Egipto ante la amenaza de Herodes, quien mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años, fecha por la que se conmemora el Día de los Inocentes el 28 de diciembre.

La persona que encuentra esta figura es responsable de organizar la celebración del Día de la Candelaria el 2 de febrero.

Además, los niños suelen escribir su carta de deseos y peticiones, para que los reyes magos les traigan regalos, como lo hicieron con Cristo al llevar oro, incienso y mirra. Los regalos en la actualidad suelen ser ropa, algunos dinero y sobre todo, juguetes.

En México se encuentra el segundo santuario más importante del mundo con respecto a los Tres Santos Reyes, ubicado en la ciudad de Tizimín, Yucatán. En sitio, la tarde del día 5 se realiza un desfile con carrozas y disfraces, en el que participan los Reyes Magos. Los niños también les escriben cartas pidiendo juguetes y contando si han sido buenos durante el año anterior. Las cartas se ponen al lado de los zapatos junto al árbol de Navidad.

Sin embargo, la tradición de los Reyes Magos cambia de país en país. Mostramos algunos de los más destacados a continuación.

España

En España, la víspera del Día de Reyes se celebra con cabalgatas en muchas ciudades, donde los Reyes Magos desfilan por las calles lanzando caramelos a la multitud.

Las familias suelen dejar zapatos en la ventana o junto al árbol de Navidad para que los Reyes dejen regalos y dulces.

A la mañana de Reyes le sigue una comida especial, que aunque no es como la de Navidad, tiene un carácter muy familiar. Y de postre no nos puede faltar el roscón de Reyes, que muchos toman también por la tarde, señala el sitio OK Diario.

Francia:

Algunas regiones celebran con desfiles y representaciones teatrales de la llegada de los Reyes Magos. En cuanto a gastronomía, en Francia, para celebrar los Reyes Magos, cada familia elige un “rey del pastel” que ejerce como tal durante tres días.

La Gallete Des Rois es un hojaldre elaborado a base de frutas y chocolate típico de estas fechas. Según la tradición francesa, el pastel lo corta el miembro más joven de la familia, y el rey o la reina del pastel es aquel que encuentra la figura escondida en la masa.

Italia:

En algunas partes de Italia, especialmente en la región de Sicilia, se celebran eventos religiosos y procesiones.

De entre las celebraciones que más se diferencian a la de los Reyes Magos en este 6 de enero, destaca la de la Befana de Italia. Esta es una bruja buena que deja regalos a los niños de toda Italia la noche del 5 de enero. De ella se cuenta una leyenda que tiene que ver con el hecho de que fue la Befana quien acabó guiando a los Reyes Magos cuando se perdieron en su camino a Belén.

Venezuela:

En Venezuela, las celebraciones del Día de Reyes son conocidas como “La Paradura del Niño”. Las comunidades se reúnen para llevar a cabo procesiones y representaciones teatrales de la llegada de los Reyes Magos.

Brasil

En Brasil, el día de los Reyes Magos se celebra con una fiesta llamada Festa dos Reis Magos o Dia Do Reis. La Festa dos Reis Magos es una tradición popular que ocurre a partir del 5 de enero y que se realiza en mayor proporción en las ciudades del interior de Brasil. Grupos de hombres salen a pie, a caballo o en barco visitando las casas y haciendas, cantando en versos los viajes que realizaron siguiendo a la estrella de Belén para ver al niño Jesús.

Argentina:

Las familias argentinas también celebran el Día de Reyes con una variedad de tradiciones similares a las de España y México. La noche del 5 de enero, los niños dejan sus zapatos afuera esperando regalos de los Reyes Magos.

Rusia:

En algunas iglesias ortodoxas rusas, se celebra la Teofanía, que marca el bautismo de Jesús. En Rusia, Bulgaria y Serbia, no reciben a Melchor, Gaspar y Baltasar y sí a a «Ded Moroz» o «Abuelo Invierno», una figura cultural similar a Papá Noel, que toca en las puertas para repartir regalos a los niños.

Puerto Rico:

En Puerto Rico, las festividades del Día de Reyes incluyen la celebración de eventos comunitarios con música y bailes. Los niños también suelen dejar pasto y agua para los camellos de los Reyes Magos. En Puerto Rico es tradición que los más pequeños recorran los parques recogiendo pedazos de pasto para que al llegar los Reyes Magos, los camellos tengan algo que comer.