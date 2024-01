Banxico dispara la impresión de billetes para pago a proveedores y programas

El gobierno inundó de billetes nuevos el pago de apoyos federales por el huracán Otis, las transferencias a proveedores del Tren Maya y hasta la entrega de recursos de los programas sociales como la pensión de adultos mayores.

Los beneficiarios de estos programas y contratistas confirmaron a Publimetro que la autoridad cubrió dichos recursos con “puros” billetes de a mil”, que todavía “huelen a nuevo”, “como si el gobierno estuviera imprimiendo billetes” para salir del paso.

Los proveedores del Tren Maya confirmaron que la federación les paga con “maletines” de billetes nuevos de mil pesos, lo cual “llama mucho la atención” y levanta “ciertas sospechas” entre las empresas que reciben los recursos.

El Banco de México (Banxico) reportó que efectivamente se incrementó la emisión de billetes en el país, cuya circulación se intensificó durante octubre y noviembre, después del desastre causado por Otis, sobre la población de Acapulco.

Maquinaria de billetes nuevos

A través de su página de web, el Banxico indicó que la cantidad de billetes en circulación pasó de 7 mil 857 millones a 8 mil 463 millones piezas entre noviembre de 2022 y el mismo mes de 2023, lo que implicó un incremento de 605.7 millones de billetes.

Lo que llamó la atención es que 38% de esta última cantidad de billetes, equivalente a 229.2 millones de piezas nuevas en circulación, ocurrió justamente entre octubre y noviembre del año pasado, después del paso de Otis por las costas de Guerrero.

Además, si solo se contabilizan los billetes nuevos de mil pesos, que fueron los que más circularon como parte de los apoyos para la reconstrucción de Acapulco, el banco central reportó un aumento de 53% entre noviembre de 2022 e igual periodo de 2023.

En dicho lapso, la circulación del papel moneda de mil pesos se disparó de 206.6 a 316.1 millones de piezas, con un aumento de casi 110 millones de piezas nuevas. Solo entre octubre y noviembre pasados se observó un aumento de 4.5 millones de billetes.

Para completar el cuadro, las estadísticas del Banxico evidenciaron que el billete de 500 pesos —que también es uno de los más usados en el pago de apoyos— fue el segundo que más se imprimó en los últimos 12 meses, con un aumento de 215 millones de piezas y un total de tres mil 959 millones de billetes en circulación.

Cabe destacar, que el Banco de México no respondió a una solicitud de información presentada por Publimetro, para fijar su postura sobre el aumento en la impresión y circulación de billetes y la relación que esto podría tener con el pago de los apoyos, programas sociales y pagos a proveedores del Tren Maya.

Damnificados del huracán Otis

El Banco del Binestar dividió en dos partes la entrega de apoyos federales para la reconstrucción de Acapulco, cada una de 17 mil 500 pesos. (Especial)

Juan Carlos N, quien pidió no revelar su identidad, señaló que a través del Banco del Bienestar el gobierno federal le entregó 17 mil 500 pesos, como parte de la primera cantidad de recursos —de las dos previstas— para la reconstrucción de su vivienda, afectada por el paso del huracán Otis.

Explicó que “lo más curioso” es que esos apoyos correspondieron a “puros billetes nuevos de a mil pesos”, que antes del huracán se manejaban muy poco en Acapulco y, a veces, ni los aceptaban por miedo a que fueran falsos.

De igual manera, Gabriela N, confirmó que a su familia también recibió en tiempo y forma los dos apoyos de 17 mil 500 pesos comprometidos por el gobierno para las tareas de reconstrucción, los cuales están marcados con una fecha de impresión de febrero de 2023.

El programa para la reconstrucción de las viviendas y negocios de Acapulco, dañados por el desastre del huracán Otis, estableció un apoyo total de 35 mil a 60 mil pesos, dividido en dos partes, que se entregaron del 8 a 31 de diciembre pasado.

Maletines y pensiones en billetes nuevos

Alejandro T., quien es parte de la lista de proveedores del Tren Maya, explicó que el gobierno es muy buen pagador y, en las fechas marcadas en los contratos, les “entrega maletines de billetes recién impresos”.

Indicó que “es sorprendente ver las cantidades de efectivo” con los que paga el gobierno federal a las empresas privadas, que provén de materiales o participan en las obras e infraestructura de las instalaciones del tren, que hoy une a Campeche con el Aeropuerto Internacional de Cancún.

En la misma línea, María R, explicó que cobra su pensión de adultos mayores en efectivo, porque un cajero “se comió” su tarjeta y desde hace dos bimestres le pagan con varios billetes “nuevecitos” de mil pesos.

“La primera vez, le dije a la cajera que si no tenía billetes más chiquitos —de menor denominación—, porque luego no te los quieren cambiar, pero me dijo que así venían los pagos. Hasta sentí que me pagaban menos, porque siempre pagaban con de 200 o hasta de 50 pesos”, comentó.

Más billetes en circulación

El Banxico reportó que entre noviembre de 2022 y el mismo mes de 2023, la cantidad de billetes en circulación reportó los siguientes aumentos:

Total general : 7 mil 857.7 millones a 8 mil 463.4 millones de piezas / 605.7 millones más.

: 7 mil 857.7 millones a 8 mil 463.4 millones de piezas / 605.7 millones más. Mil pesos : 206.6 millones a 316.1 millones de piezas / 109.5 millones más, equivalentes a un alza de 53%

: 206.6 millones a 316.1 millones de piezas / 109.5 millones más, equivalentes a un alza de 53% 500 pesos : 3 mil 743.4 millones a 3 mil 958.9 millones de piezas / 215 millones más.

: 3 mil 743.4 millones a 3 mil 958.9 millones de piezas / 215 millones más. 200 pesos: mil 186.4 millones a mil 279.6 millones de piezas / 93.2 millones más.

En la segunda parte de esta investigación, Publimetro te presenta qué intereses hay detrás del pago de apoyos, programas sociales y megaobras del gobierno federal con billetes nuevos; así como los riesgos que ello implica para la economía y para tu familia.

