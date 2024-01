¡Victoria para Benito! Jueza ordena que la jirafa deje el frío y sea trasladada a Puebla

El Juzgado Séptimo de Distrito dictó una resolución que marca un precedente en la protección y manejo responsable de la fauna en México, específicamente en el caso de la jirafa Benito. La juez ha ordenado que Benito sea trasladado exclusivamente al parque Africam Safari en Puebla, dejando en claro que la movilización de la fauna silvestre debe ser tratada con la seriedad que merece.

La orden judicial enfatiza la importancia de cumplir con los procedimientos legales adecuados para el traslado, incluyendo la realización de trámites ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para asegurar que se lleve a cabo en el menor tiempo posible (menos de 24 horas).

Nos acaban de notificar que la juez de distrito del juzgado séptimo emitió una orden judicial para ejecutar el traslado de Benito únicamente al Africam Safari de Puebla. Todas las dependencias involucradas han sido debidamente notificados. Seguimos en espera 🦒❄️… pic.twitter.com/5frmesce74 — Salvemos a Benito (@SalvemosABenito) January 12, 2024

Si no cumplen, serán multados

En caso de incumplimiento de esta orden, las autoridades están advertidas de que se impondrá una multa significativa. El monto de la sanción sería de 100 Unidades de Medida y Actualización, lo que equivale a $10,374.00 pesos mexicanos. Esta medida busca garantizar que los responsables tomen las acciones necesarias para la protección del bienestar de Benito y se adhieran a los mandatos legales que rigen el trato de los animales en el país.

¿Por qué no se ha trasladado a Benito?

La situación de la jirafa Benito ha generado una gran atención mediática y preocupación social debido a las condiciones en las que vivía en el Parque Central de Ciudad Juárez, Chihuahua. Usuarios de redes sociales y colectivos de protección animal han pedido su traslado debido al clima extremadamente frío que padece el animal, con temperaturas que descienden hasta los cuatro grados bajo cero.

Una cuenta en redes sociales denominada “Salvemos a Benito” ha descrito la difícil situación que vive el animal, mencionando que sufre por las bajas temperaturas, llegando a un punto crítico en su bienestar.

En respuesta a estas preocupaciones, la Profepa realizó inspecciones en el Parque Central y concluyó que no se cumplieron las medidas necesarias para garantizar las condiciones adecuadas de vida para Benito, lo que llevó a la decisión de su aseguramiento precautorio. No obstante, la Profepa señaló que el traslado de Benito no es procedente hasta que se tomen medidas técnicas y científicas para preservar su salud y condiciones dignas, y que es responsabilidad del parque implementar estas medidas antes de que se pueda considerar su reubicación.

A pesar de la negativa inicial de la Profepa al traslado, la reciente decisión judicial ha marcado un giro en el caso, exigiendo que Benito sea trasladado al Africam Safari en Puebla, un parque que ya se había mostrado dispuesto a recibirlo y que estaba esperando la autorización federal para proceder con el traslado.