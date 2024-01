Jodie Foster: “‘True Detective: Night Country’ es una historia indígena genuinamente centrada”

Jodie Foster interpreta a Liz Danvers en “True Detective: Night Country’, serie creada para Showrunner y dirigida por Issa López. Estrenada casi 10 años después del debut de la primera temporada, ‘True Detective: Night Country’ despliega la historia de unos científicos de la Estación de Investigación del Ártico que desaparecen misteriosamente.

Issa López, autora o coautora de la mayoría de los episodios y directora de los seis, devuelve a “Night Country” la inquietante esencia de la primera temporada, mezclando la narración de crímenes reales con elementos sobrenaturales.

P: La serie “True Detective” tiene un tono y un estilo distintivos a la hora de retratar crímenes e investigaciones, que los fans adoran. ¿Cree que esta temporada mantiene esa esencia?

- Sí, me encanta esa serie. Quizás, no quiero decir que fue el comienzo del streaming, pero quizás fue el comienzo de mi adicción al streaming. Así que era una de esas cosas que veía y me encantaban y a las que siempre volvía.

P: ¿Qué le atrajo de esta serie, teniendo en cuenta que es su primer papel protagonista en una serie desde 1975?

- Es sorprendente. El 75 fue hace mucho tiempo, sí. Yo vivía en el mundo del largometraje y, bueno, hemos llegado a un momento increíble en la historia del cine. Y ese es el momento en que la verdadera narrativa está en el streaming. Así que creo que es ahí donde se están haciendo algunos de los mejores trabajos.

P: ¿Podría hablarnos de la elaboración de este relato con dos protagonistas femeninas fuertes?

- Bueno, este es un sueño hecho realidad. Issa Lopez es mi directora favorita. La mejor con la que he trabajado. Es una bendición. He trabajado con mucha gente. Pero finalmente encuentras a una persona que entiende cómo puedes dar lo mejor de ti. Siento que ella fue capaz de sacar eso de mí. Luego tengo que verla hacerlo con todo tipo de gente de diferentes maneras. Ese fue el gran atractivo de la colaboración y eso ocurrió desde el principio.

P: ¿La estabas aterrorizando?

- Sí, la aterrorizaba. Dije algunas cosas aterradoras como “no me gusta eso”. “Qué pasa con esto, grrr”. Y luego me fui de la ciudad. Luego fue increíble ver surgir un personaje totalmente nuevo que era más de lo que jamás podría haber esperado o anticipado y que creo que ayuda a la dinámica entre Liz Danvers y Evangeline Navarro.

“Mi enfoque ha cambiado ahora sobre lo que buscaba al ser actriz... He logrado tantos de mis objetivos, así que puedo dejarlos a un lado y ahora se trata realmente de lo que me emociona”. — Jodie Foster, actriz y cineasta estadounidense.

P: ¿Cómo afectó a la producción rodar en el Ártico?

- Sí, eso supuso grandes retos, como puedes imaginar: trabajar de noche, en primer lugar,

e intentar iluminar de noche y en la nieve con todos los elementos. Pero, curiosamente, tuvimos a los dioses de nuestra parte. Justo cuando necesitábamos toda esta nieve nos llegó toda la nieve. Y justo cuando necesitábamos que hubiera calma, la hubo.

P: ¿Puede describir algunos de los lugares más impresionantes utilizados en el rodaje?

- Lagos helados. Fue muy divertido. Pasamos cuatro semanas en el norte, en Islandia. Necesitábamos una gran cantidad de nieve. Y fue precioso. La gente es diferente allí. Les gusta nadar en piscinas al aire libre con temperaturas bajo cero. También fue divertido vivir esa experiencia.

P: ¿Trabajar en “True Detective” le recuerda a su papel de Clarice Starling, que ahora se enfrenta a un duro caso en Alaska?

- La verdad es que no. No creo que ambos sean comparables. Pero creo que hay algo debajo de la comparación que es muy acogedor.

P: Como directora, ¿le dio consejos a Issa López?

- Bueno, los consejos no suelen ser asunto mío. Suelen ser sobre otras cosas que no tienen nada que ver con mi personaje o mi interpretación. Suelen ser sobre otras cosas. Me encanta cuando otros actores son directores porque siento que tengo otros ojos sobre la mesa y que están pendientes de cómo va a quedar todo. Así que espero no ser un lastre total. Creo que hay momentos en los que estoy bebiendo capuchino y pienso que eso nunca va a funcionar. Eso puede ser realmente molesto porque no está bien. La gente debería poder ser creativa y explorar nuevas formas de hacer las cosas que no sean las antiguas. Y me gusta tener esa advertencia, donde digo como, “Mira, esto es sólo mi experiencia. Y puede que tú tengas una nueva forma de hacerlo, pero déjame decirte que las últimas 35 veces que he visto intentarlo...” Esto es lo que ha pasado. Pero a veces me equivoco.

P: ¿Puede hablarnos de la importancia de la espiritualidad y la mitología indígenas en la historia?

- La historia es una oportunidad para que el público conozca la historia indígena genuinamente centrada. Y yo quería saber más. No es mi voz. Es su voz y yo quería apoyar y asegurarme de que sus historias estuvieran centradas. Así que me gustaría que algunos de los inupiat estuvieran aquí para poder decir su verdad. Si la población del Ártico es 80% Inuit, también lo es nuestra historia. Alrededor del 80% de los actores son indígenas procedentes de todo tipo de lugares. Y es maravilloso ver a tantos... está el gracioso y luego está el que es el malo. No es sólo una vieja historia juzgada desde una lente blanca de víctimas indígenas. Es una comprensión totalmente moderna de quiénes son esas personas.

P: ¿Cree que sería un buen detective?

- Sería una mala detective porque soy hipermétrope y no me fijo en nada. Así que podrías cambiarte de camisa o ponerte bigote y yo sólo diría: “Oh”.