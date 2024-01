La Mataviejitas niega crímenes: “soy luchadora, no asesina”

Mataviejitas Juana Barraza Samperio dice ser luchadora no asesina (Captura de pantalla)

Han pasado 18 de los 759 años a los que fue sentenciada “La Mataviejitas”, asesina serial que cometió al menos 16 asesinatos entre 1998 y 2006.

Su última víctima fue Ana María Reyes Alfaro de 89 años de edad, quien presuntamente insultó a Juana Barraza Samperio luego de que le ofreciera servicios de enfermería y cuidados.

De los anteriores crímenes logró salir impune, pues el modus operandi de Barraza Sampeiro era buscar a sus víctimas solas, es decir, adultas mayores vulnerables.

El último asesinato lo cometió en la calle José I. Jasso, en la colonia Moctezuma. Su error fue dar por sentado que la señora Reyes vivía sola. El inquilino que habitaba con la señora se dio cuenta, posterior al crimen, que Juana Barraza salió corriendo del lugar, por lo que alertó a las autoridades correspondientes.

Fue detenida el 25 de enero del 2006 a pocas horas de haber asesinado a la señora de la tercera edad por elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y condenada, el 31 de marzo del 2008, a 759 años de prisión.

Reaparece ante las cámaras

“La culpa la tienen los medios de comunicación que me pusieron el apodo (...) Que me prueben que me agarraron vestida de enfermera”, reta la sentenciada.

“Soy una luchadora, no una asesina”, asevera al inicio del corto que presenta un canal de televisión mexicana en X, red sociales antes conocida como Twitter.

Juana Barraza Samperio actualmente tiene 66 años de edad pero mantiene el cabello que la identificaba a inicios del nuevo siglo: corto, teñido de un tono rubio y rojizo.

Este caso puso en el ojo público temas como la violencia contra las mujeres y la seguridad de los ancianos. De acuerdo con información de Infobae, “La Mataviejitas” vende comida en las instalaciones del penal y espera salir libre luego de 50 años.