La carita de sorpresa de Luciano, hijo de Jorge Álvarez Máynez, precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, llenó la pantalla de miles de internautas que vieron el video que dirigió a su papá.

“¡Papá, no manches con la campaña, quiero saber cómo te va a ir. Quiero saber por la vida de Dios!”, expresó el menor acompañado de su mamá Sarah.

Según dijo en el video, se preparaba para ir al futbol, al momento de enterarse que su padre contiende por la máxima magistratura del País.

“Papá, no manches con la campaña”

Breve, pero conciso, el video que ha dado la vuelta en varios medios de comunicación y sobre todo en redes sociales, registra la emoción del pequeño que viste, al igual que Álvarez Máynez el tono identificativo del movimiento naranja.

Luciano, como es identificado el niño, felicitó al político emecista por esta labor como político y mencionó a su también amigo Salomón Chertorivski, precandidato a la Jefatura de la Ciudad de México, igualmente por Movimiento Ciudadano.

“Estás haciendo padrísimo la campaña, te felicito mucho. No, no, no puede ser, no puede ser que tengas campaña, ¡qué padre!”, expresó el niño de seis años sin dejar de jugar con un marcador sobre una libreta.

El chiquillo no dejó pasar la ocasión para destacar la fotos en las que aparece su papá calzando los tenis “fosfo fosfo”, identificativos del partido político.