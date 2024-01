Día de cine gratis en la Cineteca Nacional de México

La Cineteca Nacional de México cumple 50 años, para celebrar ha preparado un programa especial que incluye proyecciones de películas de diferentes nacionalidades y temáticas, las entrada será totalmente gratis.

La Cineteca Nacional abrió sus puertas el 17 de enero de 1974 con la proyección de la película “El Compadre Mendoza”, de Fernando Fuentes. Pero esta se incendió el 24 de marzo de 1982. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué origino este incendio. La actual Cineteca que conocemos hoy se inauguró el 17 de enero de 1984.

La primera Cineteca Nacional de México se edifico en 1974. (Foto: X)

¿Cuándo será la función gratis?

Este miércoles 17 de enero, la Cineteca tendrá todas sus funciones con entrada libre. Los boletos estarán disponibles en taquilla 30 minutos antes de cada función. El cupo de cada una de las funciones gratis estará limitado al aforo de la Sala y solamente se entregará una cortesía por persona; no puedes llegar a obtener más de un boleto para tus amigos. Cada quien debe asistir y formarse.

Cineteca Nacional Foto: Cuartoscuro

¿Cuál es la cartelera?

Si eres amante del cine clásico y de las películas mexicanas, podrás disfrutar de los siguientes filmes:

El anónimo

El tigre de yautepec

Cruz Diablo

El compadre Mendoza

El Prisionero 13

La calandria

El Fantasma del Convento

Allá en el Rancho Grande

Doña Bárbara

La mujer sin alma

Creo en Dio

Los hijos de María Morales, entre otras más

Cineteca Nacional Sala

Las películas internacionales que se proyectarán, son:

La Naranja Mecánica

Soul

Delicatessen

Dogman

No quiero ser polvo

La mesita del comedor

Tenéis que venir a verla

Los que se quedan

Anatomía de una caída

Tiempos futuros, entre otras más

La cartelera completa está disponible en la página web oficial de la Cineteca Nacional. La cual se ubica en Av. México Coyoacán 389, Col. Xoco, alcaldía Benito Juárez.

¡Funciones gratuitas para celebrar #𝟓𝟎𝐀𝐧̃𝐨𝐬𝐂𝐨𝐧𝐂𝐢𝐧𝐞𝐭𝐞𝐜𝐚 Nacional!



Queremos agradecerte por formar parte de nuestra historia. Celebremos juntos este miércoles 17 de enero.



🔸Aplica solo en Cineteca Nacional México.



🔸Aplica solo en Cineteca Nacional México.

🔸Se entregará una cortesía x persona.…

