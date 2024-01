Enfermedad X, la amenaza discutida en Davos 20 veces más mortal que el Covid-19

Durante la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, se abordará un tema que genera gran preocupación: el análisis de la denominada “Enfermedad X”, que podría ser hasta 20 veces más letal que la pandemia de Covid-19.

El próximo miércoles 17 de enero, se llevará a cabo una conferencia en la que participará el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El título de la conferencia resalta la Enfermedad X, que ha suscitado considerable inquietud en las redes sociales.

“Con nuevas advertencias de la Organización Mundial de la Salud de que una “Enfermedad X” desconocida podría provocar hasta 20 veces más víctimas mortales que la pandemia de coronavirus, ¿qué esfuerzos novedosos se necesitan para preparar los sistemas de salud ante los múltiples desafíos que se avecinan?”, señala el sitio oficial del WEF.

Así muestra el WEF el anuncio de la conferencia. OMS Enfermedad X. (WEF)

La ‘Enfermedad X’ no existe

Es importante destacar que no se trata de una nueva enfermedad per se, sino más bien de una hipótesis. La OMS utiliza este término desde 2018 para referirse de manera hipotética a un patógeno aún desconocido que podría desencadenar una “epidemia internacional” en el futuro y, contrario a lo que se sugiere en algunas plataformas de redes sociales como Facebook o TikTok, la “Enfermedad X” no es un fenómeno reciente.

La OMS incluyó este concepto en 2018 como parte de la lista de “enfermedades prioritarias para la investigación y desarrollo en contextos de emergencia”. La organización destaca que se trata de una hipótesis y que la enfermedad en sí misma no existe.

¿Por qué surgió el término?

La OMS utiliza este término como una metáfora para enfatizar la importancia de programas coordinados de salud pública con el objetivo de reducir el riesgo de que las epidemias se conviertan en pandemias.

A partir de una reunión celebrada el viernes 18 de noviembre de 2023, la OMS convocó a más de 300 científicos que considerarán la evidencia sobre más de 25 familias de virus y bacterias, así como la “Enfermedad X”. La Enfermedad X se incluye para indicar un patógeno desconocido que podría causar una grave epidemia internacional.

A partir de ello, los expertos recomendarán una lista de patógenos prioritarios que requieren más investigación e inversión. “El proceso incluirá criterios tanto científicos como de salud pública, así como criterios relacionados con el impacto socioeconómico, el acceso y la equidad”, señala la organización en su sitio web.

Enfermedades ‘preocupantes’

A pesar de la inclusión de esta temática en la reunión del Foro Económico Mundial, la noticia ha generado un debate intenso en las redes sociales. Algunos usuarios expresan preocupación por posibles medidas de cierre y confinamiento similares a las implementadas durante la pandemia de Covid-19. No obstante, la OMS no ha abordado ni planteado explícitamente estas cuestiones.

Además, la OMS destaca otras prioridades de salud pública que deben abordarse en los próximos años:

Covid-19 Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo Ébola Marburgo Fiebre de Lassa Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) Síndrome respiratorio agudo severo (SARS) Nipah y enfermedades henipavirales Fiebre del Valle del Rift Zika

La organización subraya que esta lista no es exhaustiva y no indica las causas más probables de la próxima epidemia, sino que resalta las enfermedades que presentan el mayor riesgo para la salud pública en términos de su potencial epidémico y la falta de contramedidas adecuadas.