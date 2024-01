¿Te sientes triste? Sigue estos consejos para superar el Blue Monday

No dejes que la tristeza te gane este lunes 15 de enero en el Blue Monday, conocido como el ‘día más triste del año’, una tradición de origen inglés que se celebra el tercer lunes de cada enero. Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, las solicitudes de apoyo psicológico aumentaron en un 201% entre 2022 y 2023, siendo tres de cada cuatro solicitudes de mujeres.

Por rango etario, el 65.2% proviene de niñas, niños y adolescentes, así como de jóvenes de entre 18 y 30 años. Las situaciones que generan tristeza incluyen problemas o rupturas de pareja con un 35%, conflictos familiares con un 22%, duelo con un 10%, enfermedades con un 8%, y dificultades económicas o laborales con un 5%.

“El tercer lunes de enero fue definido en 2005 como el día más triste del año, a partir de una fórmula matemática, aunque su intensidad no está necesariamente ligada a un día específico”, señaló Salvador Guerrero Chipres, presidente del organismo.

Indicó que el 45% de las peticiones de contención emocional provienen del interior de la República, principalmente del Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León.

En tanto, en la Ciudad de México, el 41% proviene principalmente de las alcaldías Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Cuauhtémoc. El resto son de otros países, como Colombia, Argentina, Ecuador, Venezuela y España.

¿Cómo surge el Blue Monday?

Esta efeméride surgió en 2005 de la mano del psicólogo Cluff Arnall, quien determinó a través de una fórmula una serie de variables que influyen en el estado de ánimo de las personas.

Factores que influyen en el Blue Monday:

El fin de las vacaciones navideñas y la vuelta a la rutina

Falta de motivación para cumplir los propósito de año nuevo

El frío y la oscuridad del invierno

Las deudas económicas acumuladas durante las fiestas

Aunque la comunidad científica ha rechazado esta teoría en múltiples ocasiones, el Blue Monday es reconocido a nivel mundial por la población.

Viviendo el Blue Monday

A lo largo de los año, el Consejo Ciudadano ha brindado atención psicológica gratuita a personas que han buscado ayuda por depresión, tristeza y ansiedad. Tal es el caso de una mujer de 42 años que vive en la alcaldía Coyoacán. Se acercó al Consejo Ciudadano y compartió lo siguiente:

“Se siente deprimida en el mes de enero y no sabe si es porque ya concluyó la temporada navideña o porque está endeudada y perdió el trabajo. La mujer indica que se quedó endeudada debido a los gastos de compras de fin de año, comidas y regalos. También menciona que en su trabajo hubo recortes y ella salió afectada porque la despidieron”. — Testimonio

Otro caso es el de una chica de 17 años que relata: “Estoy muy inestable emocionalmente. Hace 2 meses terminé con mi pareja. Durante el tiempo que estuvimos juntos, comenzamos a tener pequeños desacuerdos. Él me pedía que le contara todo lo que me pasaba, ya fuera bueno o malo, pero él no hacía lo mismo conmigo. Además, él se aislaba y yo me sentía mal porque a veces me daban ganas de llorar y no sabía qué le pasaba a él”.

¿Cómo combatir el Blue Monday?

Los expertos proponen una serie de actividades clave para afrontar los días de desánimo:

Tener un descanso adecuado : la calidad del sueño es crucial para mantener un estado de ánimo equilibrado, ya que la falta de sueño puede dar paso a sentimientos depresivos y ansiedad

: la calidad del sueño es crucial para mantener un estado de ánimo equilibrado, ya que la falta de sueño puede dar paso a sentimientos depresivos y ansiedad Mantener una dieta balanceada: incorporar alimentos que estimulen la producción de serotonina y endorfinas puede mejorar el bienestar emocional

incorporar alimentos que estimulen la producción de serotonina y endorfinas puede mejorar el bienestar emocional Practicar ejercicio : la actividad física es una fuente de liberación de endorfinas, que no solo ayudan a mantener una buena forma física, sino que también promueven una percepción positiva de la imagen corporal

: la actividad física es una fuente de liberación de endorfinas, que no solo ayudan a mantener una buena forma física, sino que también promueven una percepción positiva de la imagen corporal Buscar compañía positiva : estar rodeado de personas optimistas y de buen humor puede tener un efecto contagioso, impulsando un cambio en la actitud ante la vida

: estar rodeado de personas optimistas y de buen humor puede tener un efecto contagioso, impulsando un cambio en la actitud ante la vida Cambiar la rutina : aunque sea brevemente, hacer pequeños viajes o escapadas ayuda temporalmente a romper la monotonía diaria

: aunque sea brevemente, hacer pequeños viajes o escapadas ayuda temporalmente a romper la monotonía diaria Busca ayuda profesional: si no notas una mejor en tu estado de ánimo a pesar de lo que has hecho, no esperes a que la situación progrese

El Consejo Ciudadano ofrece atención psicológica gratuita las 24 horas, los 7 días a la semana, a través de la Línea de Seguridad y el Chat de Confianza: 55 5533 5533. También brinda terapias gratuitas en sus Centros de Recuperación Emocional en sus sedes en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Azcapotzalco y Benito Juárez.