Xochimilco tendrá ley seca por un mes ¿Por qué prohibirán la venta de alcohol?

Por las fiestas patronales en diferentes barrios, colonias y pueblos en la alcaldía Xochimilco, habrá ley seca prácticamente durante lo que resta del mes enero y febrero. De acuerdo con la información publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX, se suspende la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, desde las 00:00 horas hasta las 23:59 horas, en los establecimientos mercantiles.

Los establecimientos que no podrán vender bebidas alcohólicas son:

Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Supermercados con licencia para la venta de vinos y licores

Tiendas de autoservicio

Tiendas departamentales

Ley Seca en la alcaldía Xochimilco. (Foto: Cuartoscuro) (Joaquin Sanluis)

Así como cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o en lugares donde se instale su venta temporal, ya sea establecimiento mercantil o en vía pública con motivos de las ferias, festividades o tradiciones populares.

Los pueblos, colonias y barrios en donde no se podrán vender bebidas alcohólicas son:

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

¿Quiénes sí podrán vender alcohol?

Los establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal y zonal que expidan alimentos preparados y estén autorizados para la venta de bebidas alcohólicas al copeo, solo durante el horario que les autoriza el permiso.

La Dirección General de Turismo confirmó que el servicio de las trajineras en sus 10 embarcaderos no aplica la ley seca. En estas se vende cerveza con alimento y no se permite consumirlas en los embarcaderos sino como parte del recorrido.

Trajineras en Xochimilco.

¿Sanción si no acatan la ley seca?

La persona que contravenga la ley seca publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX será remitida ante el Juzgado Cívico correspondiente para la imposición de la sanción que aplique, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica y la Ley de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.

