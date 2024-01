Por esta razón debes conservar tu folio para la nueva convocatoria Mujeres con Bienestar 2024

El programa social del Estado de México (Edomex) Mujeres con Bienestar ha causado gran expectativa entre las mexiquenses, pese a que apenas se ha publicado la primera convocatoria, en la que el apoyo fue asignado a 400 mil mujeres, entre madres solteras y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Millones de mujeres se registraron para ser beneficiarias del apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos; sin embargo, permaneció pendiente el siguiente paso en el proceso, es decir, la entrega de la documentación y solo hubo una asignación del folio.

Por tal motivo, existe el interés entre las mujeres mexiquenses por saber si tendrán que depositar nuevamente sus datos en la página web para la nueva convocatoria Mujeres con Bienestar 2024 o solo serán notificadas para acudir a las sedes del gobierno del Edomex a dejar sus papeles.

Al respecto, la administración estatal de la gobernadora Delfina Gómez no ha dado a conocer las fechas de la segunda ronda del programa Mujeres Con Bienestar, pero se ha confirmado que habrá una nueva etapa para incrementar el número de beneficiarias.

“Tu beneficio está en camino. Te pedimos tener paciencia. Los beneficios se asignan por grupos y próximamente será tu turno”, se lee en la página web de Mujeres con Bienestar.

En particular, sobre este programa social, el gobierno del Edomex pidió que no se acepte la ayuda de personas extrañas o de terceros, además de no compartir datos personales en redes sociales.

Mujeres con Bienestar. El gobierno pide paciencia para la segunda ronda del programa social. (Especial)

¿Deben registrarse nuevamente quienes tienen folio para Mujeres con Bienestar?

Entre las interesadas que realizaron su registro para la primera ronda del programa Mujeres con Bienestar y obtuvieron un folio, pero no fueron citadas para llevar su documentación, existe la duda sobre si tendrán que hacer otro registro

Sin embargo, el gobierno mexiquense no ha precisado cuál será el proceso para la segunda convocatoria de Mujeres con Bienestar, aunque es importante que todas las interesadas conserven su número de folio de la primera convocatoria.

Mujeres con Bienestar. Las dudas entre las mexiquenses se han manifestado en redes sociales. (Especial)

¿Qué documentos son solicitados para el registro de Mujeres con Bienestar?