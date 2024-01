Catean domicilio del empresario Marco Landucci, fundador de Forbes México

El empresario Marco Landucci, fundador de Forbes México fue detenido en su vivienda en Las Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

En un video que se difundió en redes sociales, el empresario discute con los agentes, a quienes incluso amenaza con demandarlos “al más alto nivel”.

#VIDEO:



Operativo en las Lomas, @AlcaldiaMHmx:



Policías de @SSC_CDMX catearon un inmueble del empresario Marco Landucci.



Se llevaron obras de arte y otros objetos, producto de un mandamiento judicial. pic.twitter.com/m3Ul2l8KoI — Antonio Nieto (@siete_letras) January 17, 2024

“La casa es mía, yo la amueblé. No hay facturas de eso, su ustedes se llevan algo deseo los voy a demandar al más alto nivel y que conste. Se me deben de largar ustedes, voy a llamar a fuerza pública. Me tocan algo, viene mi abogado para acá y los voy a acusar, están en una propiedad que no les corresponde, váyanse de mi propiedad”, amenazó el empresario a los policías.

Se dio a conocer que desde 2021, empleados de Marco Landucci lo denunciaron por violencia y hostigamiento, en particular de la editorial Business & Luxury Media, dueña de las publicaciones Instyle, Robb Report, Food&Wine y The Happening.

Los trabajadores también acusaron que no se les había pagado su salario y por eso se fueron a huelga y bloquearon las instalaciones de la editorial en las Lomas de Chapultepec,