Carlos Alazraki ‘explota’ en programa y afirma que odia a los tabasqueños

El publicista Carlos Alazraki causó polémica en redes sociales por insultar a los tabasqueños, palabras que incluso expreso ante Roberto Madrazo, quien fue gobernador de esa entidad y quien no hizo ningún reclamo ante las palabras del comunicador.

Durante una emisión de su programa por Atypical, Alazraki recordó que el tabasqueño Enrique González Pedrero fue el director del Instituto Mexicano de la Televisión (Imevisión) cuando el publicista trabajó ahí y criticó su actitud.

“Tengo una sensación terrible y pinches tabasqueños los odio, cuando estaba en Imevisión, mi director general era Enrique González Pedrero. Te juro que has de cuenta que estoy viviendo lo mismo con este presidente, el estilo de gobernar de González Pedrero, que ni siquiera tenían televisión en Tabasco y era director de Imevision, era esa soberbia, mamonería, como la que vive Andrés Manuel López Obrador”, dijo Alazraki.

Ante su comentario, Roberto Madrazo recordó que López Obrador fue presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tabasco en el tiempo en que González Pedrero gobernó esa entidad.

Los comentarios de Carlos Alazraki fueron criticados en redes sociales, hubo quienes consideraron que sus palabras ayudaran a que más personas no voten por Xóchitl Gálvez.

Sus palabras son similares a los mensajes que emitió el 11 de enero de 2019 en su cuenta de Twitter el excandidato presidencial Gabriel Quadri, quien lamentó que Guerrero, Oaxaca y Chiapas no permitieran el crecimiento económico de México.

“Si México no tuviera que cargar con Guerero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente”.

Su publicación le acarreó diversas criticas y hasta el Congreso de Oaxaca lo declaró persona non grata, situación que incluso celebró el político: “Honroso. Quienes han mantenido en la pobreza y el atraso a Oaxaca me declaran persona non grata”.

