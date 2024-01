Día Mundial de Winnie Pooh ¿Por qué se celebra el 18 de enero?

Winnie Pooh es uno de los osos más famosos del mundo y este día se encuentra de manteles largos. Cada 18 de enero se festeja el Día Mundial de Winnie Pooh pero poca gente conoce el origen de este festejo global.

Originalmente nombrado Edward Bear, el personaje fue creado por Alan Alexander Milne, escritor británico que nació el 18 de enero de 1882 y que combatió en las dos guerras mundiales.

Milne es el autor de varios libros donde el oso resalta como protagonista junto con sus amigos Igor (burro), Piglet (puerquito), Tigger (tigre), Conejo y Christopher Robin (hijo de A. A. Milne).

Alan le dio a su personaje el nombre de Winnie the Pooh por un oso de peluche que pertenecía a su hijo, Christopher Robin Milne, quien, a su vez, nombró al juguete a partir de una osezna negra canadiense llamada Winnie que había visto en el Zoológico de Londres.

Milne reveló que la segunda parte del nombre, ‘Pooh’, proviene de un cisne al que Christopher Robin alimentaba por las mañanas

Los fanáticos de este personaje adoptaron el 18 de enero como el Día Mundial de Winnie Pooh en honor al nacimiento del creador inglés.

Primera aparición del Winnie Pooh original

La primera colección de historias y aparición de este personaje comenzó con el libro Winnie-the-Pooh (1926) y continuó con The House at Pooh Corner (1928). Milne también incluyó un poema sobre el osito, tanto en el libro para niños When We Were Very Young (1924) como en Now We Are Six (1927); los cuatro volúmenes fueron ilustrados por E. H. Shepard.

Pooh vive en el Bosque de los Cien Acres, en una casa construida dentro de un árbol junto con sus amigos Piglet, Tigger, Igor y Christopher Robin (principalmente). Además de Conejo, Cangu, Rito y Búho.

Al famoso oso amarillo le gusta la comida, especialmente la miel, pero también la leche condensada y alimentos similares. Cuando visita a sus amigos.

Winnie Pooh se celebra su día mundial el 18 de enero (imagen tomada de Wikipedia) (Captura de pantalla)

Estos son los peluches originales de Chistopher Robin y en el sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha están: Tigger, Kanga (Cangu), Winnie Pooh, Igor y Piglet.