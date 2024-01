‘¡Ay qué rico!’, la curiosa reacción de Bárcena en desayuno con Antony Blinken en EE.UU.

La mañana de este viernes, una delegación de funcionarios de alto nivel del gobierno de México se reunió con sus contrapartes estadounidenses en Washington D.C., con quienes abordaron temas de seguridad y migración. La delegación estuvo encabezada por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien vivió un momento curioso al dar el brindis y probar su bebida.

“¡Ay qué rico!” fue la expresión de Bárcena quien, con toda naturalidad, olvidó que el micrófono estaba encendido.

Así reaccionó Bárcena en desayuno con Antony Blinken en EE.UU.

El momento no pasó desapercibido en la transmisión oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde la traductora interpretó también el momento, con el mensaje “This is so good!” (”esto está muy bueno / rico).

Además de Bárcena, en Washington D.C. estuvieron –por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador– la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez; los secretarios Luis Cresencio Sandoval de la Defesa Nacional (Sedena) y Rafael Ojeda, de la Secretaría de Marina; así como funcionarios de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, incluido su titular, Francisco Cervantes.

¿De qué hablaron autoridades de México y Estados Unidos en Washington D.C.?

En la reunión de trabajo de alto nivel, con autoridades de Estados Unidos, los funcionarios mexicanos abordaron temas de movilidad humana y sobre los trabajos de cooperación internacional para mitigar las causas estructurales de la migración, entre otros.

En esta reunión diplomática de gran importancia, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anfitrión del encuentro, expresó su agradecimiento por la estrecha colaboración con México, destacando la productividad de la sesión celebrada en México el 27 de diciembre pasado. Enfatizó los avances logrados en las últimas tres semanas y la importancia de revisarlos, especialmente en el contexto de la meta compartida de reducir la histórica oleada de migración irregular.

Un punto significativo fue la reciente investidura del presidente Bernardo Arévalo en Guatemala, que, según Blinken, abre nuevas oportunidades de cooperación trilateral en materia migratoria entre los tres países. Destacó la importancia de trabajar en soluciones regionales para abordar los desafíos históricos que enfrentan.

A su vez, la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, agradeció la hospitalidad de Blinken y reiteró la importancia de la relación entre ambos países en temas que van más allá de la movilidad humana, incluyendo seguridad, economía y comercio. Bárcena hizo referencia al poeta estadounidense Robert Frost y su obra “The Road Not Taken”, comparando las relaciones entre EE.UU. y México con la elección de un camino menos explorado pero crucial para ambas naciones.

La Secretaria Bárcena resaltó la dinámica relación comercial, con intercambios que alcanzan los 863 mil millones de dólares anuales, subrayando la importancia de la colaboración en la lucha contra la migración irregular. Asimismo, transmitió el interés del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en apoyar en el combate contra la alta movilidad humana, una problemática global que afecta a todo el mundo.

Ambos líderes diplomáticos coincidieron en la relevancia de abordar las causas fundamentales de la migración irregular y se comprometieron a trabajar conjuntamente para beneficiar a ambas naciones y a la región en su conjunto.

La reunión concluyó con el anuncio de la realización de un próximo encuentro en México, dentro del marco del Diálogo Bicentenario, donde se abordarán temas como el tráfico de armas, reflejando así la fortaleza de una relación bilateral sólida y comprometida.