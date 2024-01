Chocan Sobse y Lía Limón por accidente en obras del Tren Interurbano en Álvaro Obregón

Tras el desplome de una la dovela en las obras del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como “El Insurgente”, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, acuso públicamente al titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Jesus Antonio Esteva Medina, de no haberla recibido, ni respondido oficios al respecto de posibles daños en viviendas de la demarcación a causa de la obra; sin embargo, el funcionario capitalino negó que se le solicitaran reuniones.

El 16 de enero tras los sucesos en la colonia Observatorio, Limón advirtió a Esteva Medina de que haría públicos en redes sociales los oficios que le envió, siendo este 18 de enero el día en que compartió en sus cuentas oficiales un video en el que hace referencia a los documentos que según la edil son de noviembre del 2021 y de finales de 2023.

“Llevo más de dos años y voy a subir a redes todos los oficios que a usted le han mandado solicitándole una reunión para ver estos temas, para darles a los vecinos las garantías de seguridad de la obra, y las garantías de que sus viviendas no corren riesgo porque hay viviendas agrietada, y usted no me ha tendido y no me ha hecho ningún caso cuando soy alcaldesa”.

— Reclamó la edil a Esteva.