Tenemos un Estado fallido por infiltración del narco: Rafael Correa, expresidente de Ecuador

Desde Bélgica, país en el que reside, Rafael Correa analiza –en entrevista con Publimetro– las condiciones que provocaron el deterioro de Ecuador, país que era el segundo más seguro de América Latina y que hoy se encuentra entre los cinco más violentos del mundo. Además, también reflexiona sobre el rol que los cárteles de la droga mexicanos tienen en ese sentido. Además, Correa expresa cuál será su futuro político rumbo a las elecciones que tendrá el país en 2025.

P: Presidente, saludos desde México, ¿Qué tal?, ¿Cómo le va?

– Con frío, acá está nevando [en Bélgica] y hay seis o siete grados bajo cero.

P: Un clima bastante diferente a lo que está acostumbrado en Ecuador…

– Prefiero mil veces este frío, porque uno ve la nieve, que no la conoce, entonces es emocionante, a tener seis o siete grados sobre cero, pero lluvia, gris, viento, eso sí es horrible.

P: Me gustaría empezar preguntándole sobre la situación de seguridad que se está viviendo en Ecuador. ¿Cómo se llegó a este punto después de que usted dejó el poder?

– Transformaron el segundo país más seguro de América Latina, en uno de los cinco más inseguros del mundo. ¡Es algo increíble, es una pesadilla! No conozco un caso similar en época de paz y bloqueos y sanciones. Yo dejé al país con 5.8 homicidios por cada 100 mil habitantes y el año pasado terminamos con 43 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Eso significa que en el 2017 teníamos 900 muertes por año y en el 2023 tuvimos casi ocho mil muertes por año. O sea, una pesadilla. ¿Fruto de qué? De siete años de destrucción, persecución política, fundamentalismo ideológico deliberado, debilitamiento del Estado pero sobre todo persecución de un grupo político que ha desarmado todo lo que hemos hecho nosotros, para decir que estaba mal y no hicieron nada nuevo, nada mejor.

Destrozaron el Estado. Por ejemplo, solo enfocándonos en…, yo puedo hablar de todos los planes sociales, plan nacional de desarrollo, pero enfocándonos solo en Seguridad: teníamos toda la institución de seguridad muy bien pensada, con un Ministerio Coordinador de Seguridad que coordinaba todos los sectores (Fuerzas Armadas, Policía, Inteligencia, etcétera), incluso con Colombia y con Perú. Teníamos las comisiones binacionales de frontera, porque la droga viene de Colombia y de Perú nos venían armas, lo eliminaron.

Tenemos el Ministerio de Justicia. Yo por ahí leo en la BBC, por ejemplo, que los problemas de las cárceles vienen de hace 20 años. No es verdad. Nosotros dejamos el sistema carcelario como un ejemplo de América Latina, teníamos hasta una universidad. Vea las cantidades de muertos en nuestra cárceles, tres o cuatro muertos por año. En 2022 tuvimos 400 muertos por año, o sea es una pesadilla. Teníamos hasta universidad y un gran sistema de Rehabilitación Social, a cargo del Ministerio de Justicia, que lo creamos en mi gobierno. Lo eliminaron. Lo reemplazaron con una secretaría de muy bajo nivel, totalmente permeada por la corrupción.

Hoy el crimen se divide las cárceles, que además se las repartieron. En lugar de clasificar a los presos por el nivel de peligrosidad (delitos graves, medios, leves) repartieron los doce pabellones de la cárcel de Guayaquil, uno para los Tiguerones, otro para Lobos, otro para los Choneros, esos son los que mandan. Para entrar a esos pabellones, tú le tienes que pedir permiso a los mafiosos.

Eliminaron el Ministerio del Interior, encargado solo de la policía y los ciudadanos, de la Seguridad Ciudadana, también creado en mi gobierno. Tú puedes ver informes del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) donde hablan de la Policía mejor pagada de América Latina, del tablero de control de indicadores para ver cómo disminuía el crimen en tal sector y se ascendían a esos oficiales. Bueno, todo eso se perdió.

Se redujo la tercera parte el presupuesto de Rehabilitación Social. Se redujo el presupuesto brutalmente de la policía, volvió a ser mendiga, no tiene ni para gasolina. Volvió a ser república independiente, nadie la controla. Todo esto fue el caldo de cultivo para lo que está pasando.

En 2018, por la persecución, dieron un golpe de Estado en toda la extensión de la palabra. Se tomaron tres funciones del Estado, de las cinco que tenemos: Judicial, sacaron 70% de la Corte, pusieron los peores con tal de que nos persiguen, destituyeron hasta la Corte Constitucional –que no se puede destituir–. Dejaron sin Corte Constitucional –el máximo organismo–, durante seis o siete meses, lo cual no existe en un Estado de Derecho. Declararon vacancia constitucional, todo por perseguirnos. Pusieron a los peores: fiscal, procurador, todos, para perseguir persiguiéndonos.

Se tomaron la función electoral: el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Electoral. Se tomaron una función muy especial que tiene el Estado ecuatoriano que se llama de “Transparencia y Control Social”, que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que es el que elige la autoridad de control por Concurso Nacional de Méritos. Hicieron trampa, pusieron a los peores, sólo para perseguirnos y no se preocuparon en absoluto por la seguridad. Y hoy lloramos lágrimas de sangre.

Añade a eso que ya había una influencia de los carteles de la droga en México por el cambio en el mercado norteamericano, pero controlábamos muy bien eso. Estábamos atentos a eso y controlábamos muy bien. Con el debilitamiento del Estado, esos cárteles (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación), pudieron asociarse con los grupos delictivos nuestros, financiarlos y entonces crecieron, se fortalecieron, se armaron e infiltraron el Estado.

Y hoy tenemos un estado fallido, un desastre, realmente.

En los últimos seis meses hemos visto el asesinato de un candidato presidencial (Fernando Villavicencio), vimos la jornada de terror del 9 de enero y vimos el asesinato del fiscal César Suárez, que investigaba algunos de esos delitos y grandes casos de corrupción. ¿El crimen está derrotando a las instituciones de Ecuador?

– Lamentablemente sí, porque hubo deserción del Estado. Además, hay un cambio cualitativo fundamental que no se había dado antes. Tenemos un enemigo más fuerte, mejor armado, pero que ha infiltrado el propio Estado.

Ellos manejan el sistema carcelario. Ellos manejan gran parte del sistema de justicia. Han infiltrado a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional -todo está corrupto-. ¡Al propio Gobierno de Lasso! Ellos ponían ministros, como el ministro Manzano de Agricultura, que es el que que da los permisos de exportación del banano, que es donde sale la droga en containers.

Mira cómo se multiplicaron durante el gobierno de Lasso las empresas ficticias, que son de la mafia albanesa, y ahí exportan la droga, trafican droga. Entonces sí nos está ganando el crimen o la deserción del Estado.

Frente a esta emergencia, el presidente Noboa ha tenido un acierto al declarar el estado de urgencia en cuestión de segundos, pero sacando a las Fuerzas Armadas , declarando guerra interna.

Porque, otro de los cuentos es que con la Constitución de Correa y la ley de Correa “prodelincuentes” impedían que pudieran salir las Fuerzas Armadas. Eso nunca fue así, siempre pudieron salir, pero no existía la voluntad política porque hay infiltración del crimen organizado en el estado.

Noboa lo ha hecho y tiene todo nuestro apoyo. Esto es necesario, urgente, emergente e inevitable, pero no es suficiente. Se requiere recuperar el crecimiento económico, implementar políticas sociales y mejorar los servicios públicos de educación y salud. Además, se necesita un plan integral de seguridad: “¿Por dónde va la droga?, ¿Cómo se financia?, ¿Por dónde viene el armamento?” y nada de eso existe.

Solo se está enfrentando a las mafias en las calles, lo cual es un paso importante pero no es suficiente.

P: ¿Por qué se volvió Ecuador un país tan atractivo para los cárteles mexicanos?

– Ecuador siempre fue atractivo, porque es un país dolarizado. Tú tienes que tener mucho cuidado porque es más fácil lavar dólares en un país dolarizado que en un país con moneda nacional. En un país con moneda nacional, como en México, generas pesos y tienes que cambiarlos a dólares, y queda el registro. Acá son dólares con dólares y no queda nada de registro.

Entonces siempre hay que estar más atentos, pero nosotros tenemos grandes controles. Si metes 10 mil dólares en tu cuenta, te saltan todas las alarmas y tienes que dar explicaciones hasta a San Pedro.

Sin embargo, ¡las grandes contradicciones! En los paraísos fiscales puedes depositar mil millones y nadie pide explicación. Es una gran hipocresía también en la lucha contra el crimen organizado y contra corrupción porque, si quieren verdaderamente luchar contra ellos, ¡córtenle por la fuente de financiamiento! Esos son los paraísos fiscales.

Siempre hay que tener más cuidado en un país dolarizado, pero como te decía, frente a la deserción del Estado, frente a un puesto clave como Guayaquil, frente a un sistema dolarizado, bueno pues fue como ponerle en bandeja de plata el país a los carteles mexicanos y a las mafias nacionales. Y hoy vemos lo que está sucediendo.

P: ¿Esto lo sabía en los gobiernos que siguieron después de usted?

– ¡Pero por supuesto! Si es un secreto a voces quiénes son los narcotraficantes y los cabecillas.

Nosotros capturamos a cinco o seis y los liberaron en la época de Moreno, Lasso. Y nunca cayó un empresario famoso, vinculado quesque al turismo, que es el capo de la mafia, todo el mundo lo sabe y lo tienen impune. También está involucrado el cuñado del presidente de Lasso y no ha pasado nada. Lamentablemente hay complicidad de estamentos del Estado y de gobiernos anteriores.

P: Hablaba usted del respaldo a las medidas que ha tomado el presidente Noboa. A poco más de una semana de los ataques del 9 de enero, aunque ya decía que no es suficiente con ello. ¿Qué reflexión o qué corte de caja puede hacer?

– Lamentablemente estamos acostumbrados a la mentira, a las imprecisiones y lo normalizamos. Noboa ya mandó una ley para subir impuestos y no pasa nada. ¡No! Es un fraude democrático, porque es por eso que ganó las elecciones.

Creemos que la democracia es votar por alguien que después tiene cheque en blanco para hacer lo que le dé la gana. ¡No! Se vota por un proyecto político que nos ofrecieron y tiene que cumplir con eso.

Hay muchas mentiras. Por ejemplo, pasaron un informe de que ya se han desarticulado 28 grupos organizados terroristas y resulta que el decreto de emergencia sólo enumeraba 22 [risas]. Supongo que han desarticulado en México y Colombia, porque los nacionales no alcanzan.

Es mentira. No hay un capo de la droga, un verdadero capo de la droga, capturado. Entonces, si queremos combatir este problema seamos serios, seamos realistas.

Creo que hay muchos vicios en este combate contra el crimen organizado de parte de la clase política, de parte de la prensa. Se permite que se mienta, se permite dar mala información y todo el mundo sabe que es mentira. Todo el mundo sabe que es mala información y no pasa nada.

Y trata de pescar a río revuelto, aprovechando que hay una guerra interna, entonces que nos claven más impuestos, cuando ofrecieron en campaña nunca subir. “Nadie nos da presupuesto”, pero por otro lado se reducen impuestos para los ricos y esa cosa tampoco lo vamos a permitir.

P: Además del tema de seguridad, ¿Qué otros temas son urgentes para atender en el país?

– La bandera de la seguridad es el desarrollo humano. Tenemos que reactivar la economía y no hay absolutamente nada al respecto.

Con esa visión, desarrollo humano, convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Fuimos los campeones regionales en reducir pobreza, más de dos millones ecuatorianos –de una población de 17 millones–, los campeones en reducir desigualdad, los mejores servicios públicos, la calidad del Estado, la fe en la democracia, la mejor infraestructura, mayor inversión pública y así la gente tenía algo que perder. Entonces, cuidaban ellos mismos la paz ciudadana y el bien común.

Muchos jóvenes ahora creen que no tienen nada que perder y serán captados por estas mafias. Es claro que esto es indisociable a la crisis económica y social, que produjo esta gente en los últimos años.

Con desarrollo humano, empleo digno, salud, educación, va a disminuir grandemente el apoyo a estas mafias, y va a disminuir grandemente la delincuencia común; que no es el principal problema, pero sigue siendo un problema.

Pero también golpea al crimen organizado, porque el crimen organizado se nutre de jóvenes que supuestamente “no tienen nada que perder”. Pero, con servicios, con dignidad, con trabajo, ya no los van a captar tan fácilmente estas mafias.

P: Este problema hemos visto que se repite en varios países de América Latina. ¿Cómo debe combatir América Latina el narcotráfico?

– Hay que diferenciar dos segmentos de delincuencia. La delincuencia común, que tiene mucho que ver con las condiciones socioeconómicas y la delincuencia organizada, que también tiene que ver –sobre todo para captar jóvenes–, pero que tiene otras lógicas más allá de la situación socioeconómica.

Crimen organizado hay en Bélgica, en Holanda, en Estados Unidos, a donde llega la droga, la codicia humana, la ambición, ahí están las sucursales de estas mafias.

Para combatir el crimen organizado, no es como el crimen común –con pistola, con chalecos y desarrollo económico–. Acá, más que “Rambo” se necesita a “Sherlock Holmes”. Se necesita inteligencia para ver la ruta de la droga, la ruta del dinero, la ruta de las armas. Se necesita tecnología para interferir teléfonos, para inhibir celulares en las cárceles. Se necesita cooperación y coordinación internacional que teníamos en UNASUR y todo lo destrozaron. Y se necesita una estrategia transnacional. Yo creo que la estrategia contra la droga es un desastre, ha sido un fracaso total y hay que revisarla profundamente.

P: 2024 es un año clave en el mundo porque es en el que más países del mundo acuden a las urnas. ¿Qué reflexión tendrían que estar haciendo los ciudadanos con respecto a los movimientos progresistas y sobre el discurso de la derecha?

– Siempre hay que hacerse autocrítica, pero nuestros movimientos, nuestro gobierno fue tremendamente exitoso. Y precisamente por eso no nos pueden tolerar.

Porque si fuera la izquierda de adorno, o la izquierda infantil que quiebra países, estarían aplaudiendo para legitimarse ellos. Como fue una izquierda tremendamente exitosa, en mi caso, el de Lula, el de Evo Morales, el de Cristina Fernández, hay que darnos con todo, ¿no?

Cuando te engañan una vez, cuando te engañan dos veces, cuando te engañan 200 veces, la gente debe aprender del pasado. Es tan fácil como esto: ¿Cuándo vivían mejor? ¿En la tragedia que vivimos o durante los años de la Revolución Ciudadana?

Hoy, hace 17 años empezó formalmente la leyenda de la Revolución Ciudadana. Nostalgia cruda.

Convertimos al país en ejemplo para el mundo.

¿Cómo imaginar que un traidor iba a destruirlo todo?

¿Quién iba a pensar la destrucción total del país?

Jamás he dudado que volverán los días… pic.twitter.com/cclKPsObvW — Rafael Correa (@MashiRafael) January 15, 2024

Siete años han pasado tratando de deslegitimar lo nuestro. Que nos robamos 70 mil millones, que eran dos PIB de cuando tomé el gobierno, que todo está con sobreprecio, que todas las obras están mal hechas. ¡Siete años! Que tenemos plata porque pactamos con las mafias. ¡Siete años! Hemos hecho tanto que en siete años han tratado de desmerecernos y no pueden.

La pregunta a la gente es muy sencilla: ¿Cuándo vivías mejor, en esta tragedia o durante la Revolución Ciudadana? y lo mismo pueden preguntarse en los demás países.

Les llamo a esa reflexión. A superar la manipulación, porque el gran Simón Bolívar decía: “No nos dominarán por las fuerzas, sino por la ignorancia”. No dejarse manipular. Tienen los medios de comunicación, tienen el poder económico, tienen el poder religioso, el poder militar, el poder extranjero con toda la propaganda que viene a Estados Unidos, y el apoyo que da Estados Unidos a toda la persecución, al lawfare.

Pero, ya si nos engañan 200 veces, ya también es responsabilidad de nuestra gente. Entonces, no dejarse engañar.

P: Sobre la migración, el presidente López Obrador propone atender las causas en los sitios de origen. Con base en ese ejemplo, mi pregunta es: ¿Cómo se pueden blindar las políticas sociales y los enfoques progresistas para que futuros gobiernos no los reviertan?

– Imposible. Yo no te lo puedo garantizar. Son nuestros pueblos, pero se dejan engañar fácilmente. El poder más grande del planeta no es el poder financiero (a todo el mundo le caen mal los banqueros), no es el poder militar (que es demasiado evidente). Es el poder mediático, porque además te habla el nombre de la libertad, en nombre del bien común, en nombre de los intereses ciudadanos y son los guardianes del status quo en todos lados, pero sobre todo en América Latina. En Europa es mucho más sano. En Estados Unidos no tanto, pero al menos hay equilibrio, hay demócratas y republicanos. ¡Claro no salen de ahí! Su pluralismo acaba entre los demócratas y republicanos. Si viene de nuevo la amenaza comunista, viene un McCarthy y a destrozar todo.

Pero en América Latina no hay ningún balance, no hay límite, ni escrúpulos. Los medios hegemónicos pertenecen a las élites y es para mantener y cuidar el status quo.

Entonces, no hay garantía de lo que me está pidiendo. No hay cómo garantizar eso, que no sea la concientización de nuestros pueblos. Es una tarea muy difícil que depende de los dirigentes políticos, sí, pero no nos pidan que hagamos milagros. Se nos pide que seamos ejecutivos, líderes, inspiradores, Dalai Lama o Gandhi. No podemos. La gente tiene que asumir su responsabilidad: ver claro, sentir hondo, ver recio. Ver como los manipulan.

Por eso la pregunta es sencilla: ¿Cuándo vivió mejor, con los gobiernos progresistas o con esta desgracia que estamos viviendo?

Hay muchas responsabilidades en nuestros pueblos. La mejor manera de vender libros es decir que “Los políticos son corruptos malvados…”, que “los pueblos no se equivocan, pero siempre los traicionan…”. Como quisiera creer eso, pero normalmente la clase política es el fiel reflejo del pueblo que representa. No vienen de Marte, vienen de ese pueblo.

Entonces, cuando hay clase dirigentes políticos y cuadros políticos que rompen los esquemas – como pasó con la Revolución Ciudadana–, todo el resto te cae encima y muchos aplauden eso y se dejan engañar. No hay que dejarse engañar.

P: Presidente, me gustaría preguntarle también…

– Te respondía de la pregunta de cómo garantizar que esto se mantenga. No hay garantía. La garantía está en nuestros pueblos, pero estamos en condiciones muy difíciles, porque el principal poder es el poder mediático y nos viene manipulando, y hace que la gente aplauda su propia tragedia.

Pero sobre la migración, es obvio lo que dice López Obrador. ¿Quién sale voluntariamente de su tierra?, peor por selvas y condiciones infrahumanas. Son exiliados en la pobreza, han sido expulsados a la fuerza involuntariamente y para evitar aquello, se requieren mejores condiciones de vida en sus lugares de origen, eso es muy claro.

P: Veía que usted mostraba una gráfica con la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. El dato es impresionante.

– Es impresionante y la tengo que tener impresa, porque se dice cualquier tontería. Como te decía, la BBC dice que “hace 20 años hay muertos en todas las cárceles” ¡No es verdad!. Nosotros tenemos tres o cuatro muertos por año, te aseguro que es menos muertes per cápita que la población carcelaria de Estados Unidos.

Este es el gráfico. El principal indicador de violencia de un país es homicidios por cada 100.000 habitantes, son datos del Banco Mundial. Crecía, crecía, crecía. Esta es la base Manta, un argumento es que yo saqué la base manta del 2009. Siguió creciendo, cuando yo llegué empezó a descender, y después de mi gobierno, empezó a subir y a dispararse brutalmente, porque destrozaron al Estado.

Están buscando que la causa de 2009, que yo saqué la base militar de Manta, que pacifiqué a las pandillas en 2009. Son tonterías. Y no ven lo evidente. Eliminaron ministerios de Seguridad, Justicia, Interior, se tomaron funciones del estado para persecución política y ahí están las consecuencias.

P: ¿Cómo se resuelve un crecimiento tan grande?

– ¿Te parece imposible, verdad? Parece imposible, pero es real, son datos del Banco Mundial.

Ya no hay nada que crear, si ya lo hicimos. Hay que volver a esa política, empezando con la institucionalización del Estado, una visión de Estado, incluso un Plan Nacional de Desarrollo. Todo eso lo teníamos y lo destrozaron.

Eliminaron el Plan Nacional de Desarrollo, teníamos una Secretaría Nacional de Planificación muy potente, que hacía que todas las instancias del Estado estén articuladas en función del Plan de Desarrollo. Todo lo eliminaron.

Teníamos un modelo de Estado que respondía a ese plan de desarrollo y al bien común, lo destrozaron. Ahora es un estado retasiado, repartido, etcétera.

Se necesita equipo de gobierno o un líder, que sea el presidente, que sepa, pero no puede saber todo. Lamentablemente este muchacho, Noboa, no sabe nada, pero al menos que tenga el equipo… tampoco lo tiene; porque es multidimensional esto: al mismo tiempo tiene que estar trabajando para controlar las cárceles, para controlar la delincuencia en las calles, para controlar la frontera, en inteligencia, al mismo tiempo. Entonces, necesitas ministro de Justicia, necesita ministro de Defensa, necesita ministro del Interior, de alta calidad en un trabajo en equipo.

Eso no existe y las políticas están ahí, ya lo hicimos. Solo hay que repetir lo que tanto éxito dio.

P: Algunos analistas políticos consideran que las circunstancias en las que se dio la toma de rehenes en la televisora y la respuesta del gobierno responden a un esquema planeado e incluso hablan de autoatentado, ¿Cuál es su balance al respecto?

– Esa es la teoría del complot, que nos encanta a los latinoamericanos y al mundo entero. Alguna vez un francés publicó un libro diciendo que el tercer avión que se estrelló en el Pentágono no era un avión, sino un misil y lo probaba. La gente que quiere creer que la Tierra es plana, va a creer que la Tierra es plana.

Yo no lo creo. Lo mismo hicieron conmigo el 30 de septiembre de 2010, casi me matan y resulta que “todo era un show”. No voy a caer en la misma injusticia. Es más, prefiero que me engañen a traicionar a mi patria. Sería traición a la patria decir que esto “fue un show” y no hay que apoyar al presidente.

P: Personalmente, ¿Qué viene para Rafael Correa? ¿Es Rafael Correa quien debe liderar el movimiento para recuperar la tranquilidad de Ecuador?

– Apoyar en lo que sea posible. Arrimar el hombro. Explicar. Decir la verdad, así, sin demasiadas tonterías.

Si nos seguimos engañando, no vamos a resolver el problema. Quieren echarle la culpa a Correa por politiquería. Créame si eso resuelve el problema, yo mismo me la echo. Pero es mentira.

Lo que estamos haciendo es desviando la atención y no dando solución a los problemas que ellos mismos crearon.

Yo estaré donde sea más útil para mi patria. En todo caso, está tomada la Justicia de Ecuador. No esperamos justicia alguna de Ecuador. Para que se haga justicia, debemos esperar a la justicia internacional y eso toma demasiado tiempo, mientras tanto no puedo regresar a mi país, sino puedo regresar a mi país es más difícil ganar elecciones.

Ellos lo saben, es el lawfare, la judicialización de la política porque no nos pueden vencer en las urnas. Lamentablemente, como Ecuador es un país marginal, el mundo es indiferente a lo que ha pasado Ecuador. Pero a Ecuador lo destrozaron, hicieron errores, dieron golpes de Estado. Ha sido la peor persecución política de la historia contemporánea contra los correístas. Ha sido brutal y nadie dice nada. Si nosotros hubiéramos hecho eso contra gente de derecha, ya estaríamos en la Corte Penal Internacional de La Haya pero como es contra la izquierda y es un país como Ecuador, no pasa nada.

🇪🇨🇪🇨🇪🇨

Mi mensaje a la nación en estos momentos tan duros que vive la Patria.

¡Hasta la victoria siempre! pic.twitter.com/6QmTuiK1u1 — Rafael Correa (@MashiRafael) January 9, 2024

P: Justamente para allá iba mi última pregunta. ¿Qué panorama vamos a esperar para Ecuador durante este durante este año y el próximo año 2025 que va a haber elecciones presidenciales?

– Yo creo que si seguimos reaccionando a lo urgente… Noboa ha reaccionado bien. Lasso no era capaz ni de hacer eso, Moreno tampoco; siempre pudieron sacar a las Fuerzas Armadas y no lo hacían. Se ha reaccionado bien, pero mientras sigamos reaccionando y no construyendo a mediano y a largo plazo, asumo que contendremos algo de la violencia, pero no recuperaremos la patria.

Se necesita mucho más y temo que este gobierno no tiene la capacidad para darlo. Se necesita mucho más: resolver el problema fiscal, retomar la política de crecimiento económico, recuperar la institucionalidad del Estado, ser muy innovadores, recuperar los servicios públicos y no vemos absolutamente nada de eso.

P: Finalmente, quiero agradecerle por su tiempo y me gustaría pedirle un mensaje final para nuestro auditorio.

– Lo que dije al inicio y soy sincero. Si estoy equivocado, alguien que me la demuestra. Soy experto en desarrollo y no he visto destrucción tan profunda y rápida de un país en época de paz, sin sanciones, sin bloqueos. Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina, hoy estamos entre los cinco más violentos del mundo.

Yo dejé el país como exportador de energía eléctrica, enviábamos a Colombia y a Perú, teníamos las cinco matrices del mundo más estables y más amigables con el medio ambiente. Hoy volvimos a tener cortes de luz, volvimos a comprarle energía, carísima a Colombia.

El ingreso per cápita, en lugar de avanzar, está en el año 2011. La pobreza ha aumentado brutalmente, la desigualdad ha aumentado brutalmente y siguen tomando medidas para para aumentar.

Nosotros hicimos que el servicio de migración esté en manos de civiles, pero Moreno lo regresó a la Policía. ¿Por qué? Corrupción…

Hay MILES de policías en puestos burocráticos, mientras tanto, matan a los fiscales honestos. https://t.co/UjvEGXxCom — Rafael Correa (@MashiRafael) January 18, 2024

El paquete tributario que acaba de presentar Noboa, disque para la lucha contra la delincuencia, suben el impuesto al valor agregado -el IVA- que lo paga toda la ciudadanía, ricos y pobres, pero acaban de reducir impuestos para los ricos, el impuesto a la salida de divisas.

Eso, en lugar de paliar los males, los acrecienta. No he visto una destrucción tan rápida, pero bueno, no hay que perder la esperanza y la solución está en gran parte de las manos del pueblo ecuatoriano. Comparen lo que vivimos de 2007-2017 con la desgracia actual, o sea, no admite comparación y diga lo que diga la prensa corrupta y toda esa gente ya no sé en manipular, no se deben engañar.

P: Presidente, pues de verdad, muchísimas gracias y bueno, solamente me resta pedirle que por favor, sigamos en contacto para futuros temas.

– Muchas gracias, gracias un fuerte abrazo y viva México mi querido.