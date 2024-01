Azucena Uresti y AMLO: la controversia detrás de su despedida de Milenio

Azucena Uresti, periodista con una trayectoria destacada y reconocida en México, se despidió de Milenio Televisión el pasado viernes 19 de enero de 2024, cerrando una etapa de su carrera en la que se destacó por su compromiso con el periodismo crítico y objetivo. Su salida ha generado un amplio debate, y muchos atribuyen su partida a presiones políticas, lo que ha revivido el diálogo sobre la censura y la libertad de prensa en el país.

La periodista, oriunda de Monterrey y licenciada con honores en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL, comenzó su carrera en medios digitales en 2004 y rápidamente se expandió al ámbito televisivo. Su trabajo ha sido reconocido por su valentía y rigor, y ha sido fundamental en programas como “Telediario Nocturno” y “Azucena a las 10″, entre otros. Además, fue cofundadora de Milenio Televisión, lo que subraya su relevancia en el panorama mediático mexicano.

En su carrera, Uresti enfrentó desafíos significativos, incluyendo amenazas de muerte por parte del crimen organizado. A pesar de esto, continuó con su labor periodística, enfatizando siempre la importancia de la crítica objetiva y de estar del lado de los ciudadanos, más allá de cualquier presión gubernamental o de grupos criminales.

El contexto en el que se da su salida de Milenio, marcado por la preocupación de la sociedad y de sus colegas sobre la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en México, no hace más que resaltar la complejidad y la valentía de la labor periodística en el país. El Mecanismo de Protección Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación reconoce que desde diciembre de 2018 hasta la fecha han sido asesinados 45 periodistas, lo que subraya los riesgos que enfrentan los profesionales de los medios en su labor diaria.

En su despedida, Azucena Uresti agradeció a los televidentes y aseguró que seguirá ejerciendo su labor periodística con libertad y compromiso, destacando que su salida de Milenio no es un final sino una transición hacia nuevos espacios donde pueda seguir desenmascarando mentiras y defendiendo la verdad.

En #AzucenaALas10 enfrentamos desafíos, retos, presiones… los ciclos se cierran y las definiciones llegan en la vida de todas las personas, es momento de irme, decir adiós nunca es fácil; gracias a todos y cada una de las personas que me acompañaron en este viaje



