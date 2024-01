Ministerios Públicos revictimizan y presionan a mujeres en CDMX pese a protocolos de género

A pesar de que ya existen protocolos y la ley obliga a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) —y a su personal— a actuar con perspectiva de género, los Ministerios Públicos y el sistema judicial local revictimizan, son negligentes y omisos con las mujeres que buscan sortear los obstáculos para acceder a la justicia en la capital.

De acuerdo con el reporte de investigación “Usos y abusos del procedimiento abreviado para las usuarias del sistema de justicia en México” de la asociación civil Data Cívica, los principales obstáculos que enfrentan las mujeres son el abuso del proceso abreviado, y las barreras de género al interponer una denuncia o ser detenidas, y la discriminación estructural.

«El MP que me tomó la declaración se refirió a mí como “la de la carpeta de violación que no tuvo afectación” y me cuestionó varias veces sobre si quería continuar con el trámite pues él opinaba que como el agresor no me tocó, yo estaba fingiendo». — Señala el testimonio de Sonia, una mujer de 35 años que fue víctima de abuso sexual

Ser mujer y presentar una denuncia en CDMX implica sufrir horas en una agencia del Ministerio Público (MP), convivir con sus agresores y ser revictimizadas por el personal que las presiona para desistirse de la denuncia, o para aceptar el proceso abreviado (cuando los imputados aceptan la comisión de un delito, lo hayan hecho o no, para evitar mayores penas) y así simplificar la labor de los funcionarios.

“Yo no entendía bien a qué se refería con procedimiento abreviado y ni ella ni nadie me explicaron a profundidad. Impulsada por el miedo y el desconocimiento en la tercera audiencia —que se llevó a cabo tres meses después— acepté haber cometido el delito de homicidio y el procedimiento abreviado”, explicó Deisy, una mujer de 50 años que pasó más de cuatro años en prisión, tras presiones por aceptar el proceso abreviado.

Cabe señalar que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país 38.3% de las sentencias emitidas se hacen mediante el procedimiento abreviado, y 61.7% a través de juicios.

No es por falta de personal

De acuerdo con Mariana Orozco, coautora de la investigación, una de las principales áreas de oportunidad para el acceso a la justicia de las mujeres es la atención que se brinda en las agencias del MP, pues el tiempo promedio para tomar una denuncia es de por lo menos tres horas, lo que supera los tiempos de instancias equivalentes en otras entidades de la república, donde el tiempo aproximado es de dos horas.

“Uno de los principales argumentos para las deficiencias en los Ministerios Públicos es la falta de personal, pero si comparamos con toda la República a la Ciudad de México, aquí hay cerca de 90 MP por cada 100 mil habitantes, es una de las entidades federativas que tienen más personal; entonces como que no coincide con el tiempo de tomar una denuncia, es bastante alto”. — Mariana Orozco.

Orozco detalló que en entidades como Zacatecas, en donde hay alrededor de 60 MP por cada 100 mil habitantes, los tiempos para presentar denuncias apenas exceden las dos horas.

«Después de seis horas, un policía me informó que era necesario hacer una revisión pericial del lugar de los hechos. Me dijo: “Esperas a que yo vaya a hacer la revisión pericial o me firmas aquí que ya fui. Si no firmas vas a salir del MP como en 10 horas más porque tengo que ir a ver otros tres lugares antes del tuyo”», muestra un testimonio vertido en la investigación sobre una denuncia presentada en la CDMX.

Entre 2017 y 2022, la CDMX abrió el 100% de carpetas de investigación con respecto al total de querellas y denuncias; sin embargo, más del 50% de estas se mantuvieron sin determinar o en fases iniciales; es decir que en más de la mitad de los casos no se realizan las investigaciones pertinentes por lo que los datos de prueba no garantizan el acceso a la justicia.

“Los protocolos existen, existen las capacitaciones, pero como que no se acaba de materializar. Todo esto que sucede en el Ministerio Público es una medida de disuasión pasiva, te hacen esperar, a lo mejor tú te vas a ir y ya no vas a continuar con la denuncia, o ya no vas a querer tener la carpeta. Tal vez este tipo de tratos son para que no denuncies” — Mariana Orozco.

A considerar