¡Último llamado! Concluye el plazo para trámitar tu credencial del INE

No hay plazo que no se cumpla y fecha que no llegue a su fin. Este lunes 22 de enero es la fecha límite para tramitar tu credencial del INE, por lo que el órgano electoral extenderá su horario de servicio en sus diferentes Módulos de Atención Ciudadana de las 8:00 de la mañana hasta las 24:00 horas

Para poder votar el próximo 2 de junio, para elegir al presidente del país y más de 19 mil cargos de elección popular, es necesario tener a la mano tu credencial para votar. Si no cuentas con ella, aún estás a tiempo para acudir a tu módulo más cercano y tramitarla.

Los horarios de atención permitirán a los Módulos de Atención Ciudadana brindar servicio a la ciudadanía que requiera solicitar por primera vez, actualizar o renovar su INE. No es necesario solicitar una cita; solo acude a un módulo de atención y lleva los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Se recomienda a los ciudadanos acudir con medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, para evitar contagios ante el incremento de casos de influenza y Covid-19 en el país.

Si vas a tramitar tu INE lleva cubrebocas y gel antibacterial

Fecha límite para recoger tu INE

Es importante destacar que la fecha límite para recoger tu identificación oficial para votar es el 14 de marzo. Podrás hacerlo en el módulo donde realizaste tu trámite. En caso de no acudir, la credencial será destruida y deberás reiniciar el trámite después de las elecciones.

Para conocer cuál es el Módulo de Atención Ciudadana fijo, distrital o adicional más cercano a tu domicilio o lugar de trabajo, debes ingresar al sitio del Ubica tu módulo, donde seleccionarás la entidad, municipio y alcaldía donde te encuentras.

¿Qué pasa si no cuentas con tu INE?

Si no pudiste tramitar tu credencial para votar, puedes acudir a tu módulo de atención más cercano y solicitar una Demanda de Juicio para obtener una identificación temporal que te permita votar en el proceso electoral de este año.

Para este trámite, presenta la documentación antes referida. Después de un plazo máximo de dos semanas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá si acepta tu solicitud y procede en junio.

En caso de respuesta positiva, recibirás un documento que no tiene validez como identificación oficial, pero sí te permitirá ejercer tu derecho al voto el 2 de junio de 2024.