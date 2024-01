Loret de Mola asegura que la palabra de Azucena fue callada por “órdenes de arriba”

Carlos Loret de Mola dice que palabra de AMLO no pesa en los medios tras salida de Azucena de Milenio (Captura de pantalla/Redes sociales)

El caso de Azucena Uresti tras salir de Milenio sigue dando tela de donde cortar, pues el enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador tras las declaraciones de la periodista mexicana han desatado una serie de comentarios de Carlos Loret de Mola, quien entiende muy bien este movimiento.

El columnista de El Universal aseguró que Uresti “había ido sufriendo una sistemática escalada en la vigilancia editorial sobre su espacio estelar”.

La salida de Azucena del periódico fue subrayada como “censura a los medios” y por parte del alto mando mexicano, el calificativo fue negado con una sutil sonrisa.

Contexto

En la conferencia mañanera del 8 de enero, López Obrador llamó “Susana Eréstegui” a la conductora de radio, misma que en la tarde respondió en su programa de Radio Fórmula al calificarlo como “discriminador, misógino y agresor constante de mujeres”, como lo relata Loret de Mola.

Ese fue el punto de inflexión pues desde ahí comenzó la presión para Azucena desde la parte alta del medio mencionado.

“La periodista, su equipo y varios directivos de Milenio (algunos me dieron sus testimonios y en esos baso esta columna) interpretaron este mensaje como un ultimátum, un despido disfrazado de alternativa: si quieres seguir aquí, te tienes que callar, y ya no puedes estar en Radio Fórmula”, escribió Loret en su columna.

“Que nadie diga que la palabra del presidente no pesa en el ánimo de los dueños de los medios de comunicación. Que nadie diga que la palabra del poderoso y autoritario presidente no incide en el destino y los márgenes de libertad de los periodistas”, escribió y mencionó Loret de Mola.

Que nadie diga que la palabra del presidente no pesa. #Loret en @latinus_us: https://t.co/4VojaWcb22 pic.twitter.com/c1PE307SEr — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 23, 2024

Versión de Azucena

Una vez que la expresentadora de Milenio agradeció a todas las personas que estuvieron con ella a lo largo de 20 años, Uresti se tomó unos minutos, como lo dijo ante las cámaras de Radio Fórmula, para aclara la coyuntura de su decisión profesional.

“Debo decir dos cosas; no cambié de empresa, pues en grupo Fórmula he estado ya durante cinco años, en el espacio de las seis de la tarde he permanecido desde el 2018 y aquí sigo.

La segunda, aclarar que ninguno de los proyectos por venir interfería en absoluto con mi desempeño en la televisión, pues como ustedes saben, muchos compañeros y compañeras combinan su participación en diferentes medios (...) tal y como yo lo estuve haciendo”, especificó la periodista.

Azucena agradeció puntualmente a Jaime Azcárraga, “quien en medio de esta situación, me ha dado su respaldo y su confianza para crecer profesionalmente, teniendo siempre como valores fundamentales la libertad de expresión y el respeto a la libertad de pensamiento y opinión, sobretodo, en estos tiempos en que el periodismo está bajo acoso, bajo amenaza y bajo ataques constantes”.

La periodista del grupo radiofónico mencionó también que ahora se siente más impulsada por la fuerza de saber que está acompañada de colegas, amigos y seguidores que siempre le han demostrado su cariño.