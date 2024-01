Entérate dónde estarán las hamburguesas californianas In-N-Out que llegan a México

Fundada en 1948 por Harry Snyder, la compañía de comida rápida tuvo un ascenso en la misma dirección cuando comenzaron a repartir hamburguesas en Baldwin Park, California.

Tuvieron que pasar 74 años para que esta cadena de hamburguesas llegara a México luego de que algunos rumores “la alejaran” desde 2018.

“Busca la hamburguesas de Entrada-Y-Salida”, comienza el texto en la imagen promocional de la empresa californiana.

Solamente el próximo 24 de enero del 2024, en un horario de 11:00 a 15:00 horas darán servicio first come - first served, es decir, el servicio de orden por llegada, en Coyoacán.

“Las hamburguesas In-N-Out Burger son un negocio familiar fundado en 1948 y estarán en la Ciudad de México. Para todos aquellos que no han tenido la experiencia In-N-Out, asegúrense de venir y vivirla en este evento promocional especial. Estaremos sirviendo nuestras famosas:

Hamburguesa Doble-Doble

Hamburguesa Estilo Animal

Hamburguesa Estilo Proteína”, compartieron en una imagen.

Compañía negó que buscaban expansión en México

En el lejano año 2018, la cadena de comida estadounidense rechazó que entre sus planes esté la expansión a México.

“Gracias por contactarnos y por tu interés en In-N-Out Burger. Recientemente, nos enteramos de los rumores acerca de que In-N-Out Burger viene a México y lamentablemente no son ciertos”, informó la cadena a través de un mensaje de Facebook.

“Si bien siempre estamos buscando nuevas oportunidades y ubicaciones potenciales, actualmente no estamos buscando nada en México. Me disculpo por cualquier confusión y realmente queremos agradecerles por consultarnos para aclarar la historia.

Espero que esto ayude. Gracias de nuevo por contactarnos”, se lee en un mensaje en respuesta a la consulta de Forbes México.

Es de sabios cambiar de opinión

En 2023, la compañía publicó en la misma red social que abriría, en Guadalajara, una sucursal el pasado 18 de enero sobre la Avenida Pablo Neruda número 3970 en Zapopan, Jalisco.

In-N-Out comes to Guadalajara on January 18, 11am-3pm, Vive Cafeto, Av Pablo Neruda 3970, Zapopan, Jalisco 45129

La publicación tuvo miles de reacciones y respuestas pese que unos años antes habían “asegurado” que no tenían intensiones de expandir sus franquicias en México.