Zedillo es un representante de la oligarquía: AMLO

AMLO. Aseguró que en el sexenio de Ernesto Zedillo no hubo democracia. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se volvió a referir al expresidente Ernesto Zedillo luego de su visita al país para participar en un foro privado y aceptó las diferencias entre sus posturas ideológicas.

Te puede interesar: Pese a palabras de AMLO, Ernesto Zedillo cobra pensión millonaria en México

AMLO calificó a Zedillo como un “representante de la oligarquía”, pues cree que favorecer a las minorías y entregar los bienes de la nación es un modelo viable.

“Les entregó bienes del pueblo, de la nación, los rescató de una crisis. Él es un representante de la oligarquía, pero piensa que eso es lo que funciona, es su convicción, de nosotros, según él, es populismo”, aseguró.

Pese a sostener que piensan diferente, López Obrador dijo que respeta sus opiniones y tiene la libertad para expresarse abiertamente.

“Él tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa, nada más, como se sabe, pensamos distinto. Para el el neoliberalismo es un modelo viable, para mí no. El neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo, apoyar a las minorías”, aseguró.

Sobre la presidencia de Ernesto Zedillo, AMLO aseguró que en el sexenio del priista no hubo democracia porque no gobernó para el pueblo.

¿Qué dijo Ernesto Zedillo sobre AMLO en el foro de Actinver?

El expresidente Ernesto Zedillo se lanzó en contra de López Obrador en le foro privado de Actinver, al asegurar que se refiere a “neoliberal” como insulto.

“A mí me parece que hay que ser considerablemente más reflexivo, no hacer simplemente referencia a las grandes etiquetas por ejemplo la economía de mercado, o el capitalismo, o el neoliberalismo. (El neoliberalismo) es un término muy popular, cada vez que algún político que no entiende algunas cosas y quiere insultar a alguien, le dice neoliberal.