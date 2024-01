Ricardo Salinas Pliego defiende a zapatero que tacharon de transfóbico en redes sociales

El zapatero aseguró que no el estaba faltando al respeto y que estaban "hablando de zapatos no de otra cosa". Foto: (Especial)

Después de que una mujer trans denunciara a un zapatero por no referirse a ella en femenino, el empresario Ricardo Salinas Pliego salió en defensa del trabajador, elogiando su serenidad ante una situación complicada.

Como acostumbra, a través de su cuenta X, antes Twitter, el empresario expresó su admiración hacia el zapatero, quien fue captado en un video.

Si necesitan un zapatero… busquen y denle trabajo al señor, y de pasada díganle que tiene mi admiración por mantener la calma frente a un cabrón loco sin nada que hacer.



Las cosas que uno tiene que ver hoy jajaja. https://t.co/i28vq5aVcI — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 24, 2024

“Meli la panda” fue la mujer trans que expuso al zapatero y compartió la grabación a través de la misma red social. En el video se muestra el altercado que tuvo con el señor, quien aparentemente se negó a reconocer su identidad.

“Esta persona me atendió muy agresivamente. Le pedí amablemente que me dijera ‘ella’ porque no paraba de decirme ‘él’ y dijo que ‘no le importa’”.

En el video, se escucha a la mujer trans diciendo: “Lo voy a grabar, me está faltando el respeto a los pronombres, les estoy diciendo que soy una mujer trans, yo le estoy diciendo que no soy él, no es un chiste, ni una broma, y a usted no le importa”.

A lo que el zapatero respondió: “Yo no te estoy faltando al respeto, aquí estamos hablando de zapatos no de otra cosa. Tú no me vienes a corregir ni yo a ti, esto es un negocio que nada tiene que ver con lo que me estás diciendo”.

Finalmente, la mujer trans amenazó con denunciarlo en redes sociales “para que vean que usted es un transfóbico”.