AMLO rechaza indultar a Mario Aburto, asesino confeso de Colosio

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó otorgar el indulto a Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, después de que su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas pidiera el perdón para el único detenido por el asesinato de su padre.

López Obrador argumentó que como titular del Ejecutivo no puede recurrir a esta acción, pues se trata de un asunto de Estado que debe investigarse, pese a que ya transcurrieron 30 años desde los hechos de Lomas Taurinas, Tijuana.

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio que me pide que yo indulte; quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado del que yo quiero que no se deje de investigar”, expresó el primer mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Al respecto, detalló que no puede “dar carpetazo a un asunto así”, el cual la Fiscalía General de la República (FGR) continúa investigando al haber implicado al agente del Cisen, José Antonio Sánchez Ortega, como el segundo tirador que atentó contra la vida del excandidato presidencial del PRI para las elecciones de 1994.

También, el titular del Ejecutivo expresó que es la primera vez que observa una actuación de la Fiscalía con respecto al caso, en la que la implicó al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como uno de los responsables de ayudar al agente del Cisen a evadir la justicia.

Asimismo, pidió a Colosio Riojas que si tiene alguna información sobre el magnicidio de su padre la aporte para contribuir a las indagatorias correspondientes.

“A lo mejor él tiene información sobre esto, y sería muy bueno que la aportara. Yo no estoy cerrado, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, pero sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo con la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado”.