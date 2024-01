¡Sin mención a las víctimas! Gobierno capitalino reabre por completo la Línea 12 del Metro

El Gobierno de la Ciudad de México, reabrió por completo la Línea 12 del Metro a dos años siete meses del desplome que le costó la vida a 26 personas la noche del 3 de mayo de 2021. En una ceremonia protocolaria, las autoridades locales se dieron tiempo para hablar de las obras, los constructores y el servicio; sin embargo, no hicieron una sola mención en memoria de las víctimas de la tragedia.

Durante su discurso, Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX, se dio tiempo de agradecer a las a constructoras como CICSA y Grupo Carso; así como a integrantes del Comité Técnico para la rehabilitación de la Línea 12 como José María Riobóo, pero no se refirió a los afectados por la tragedia, y lo mismo ocurrió con el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Guillermo Calderón.

Batres Guadarrama también aprovechó su intervención para externar su agradecimiento a Grupo Carso y a la empresa CICSA por tomar “el compromiso de reconstruir y reforzar la Línea 12 del Metro sin costo para las arcas de la Ciudad de México”.

Durante la ceremonia de reapertura el único funcionario que hizo referencia al accidente fue el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Antonio Esteva Medina, quien adelantó que la obra de reforzamiento y rehabilitación de la Línea 12 del Metro impulsará la Norma Técnica Complementaria en materia de diseño de puentes.

Después de casi tres años, las 20 estaciones de la Línea Dorada que comprenden 25 kilómetros de longitud ( 11.5 de tramo subterráneo, 11.5 de tramo elevado y 2 superficiales) van de Mixcoac a Tláhuac prestarán servicio a más de 400 mil usuarios que diariamente se trasladan desde el oriente al poniente de la capital.

Las estaciones reabiertas este 30 de enero son Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y la terminal Tláhuac, que se suman a las otras cinco del tramo elevado que se reabrieron en julio de 2023, y a las 10 del tramo subterráneo que se abrieron previamente.

A alrededor de las 11:20, Martí Batres, y funcionarios de su gabinete subieron al tren para hacer el primer recorrido tras la reapertura. No obstante, fue hasta pasadas las 11:40 horas cuando se abrió el servicio para el público en general.

Previo a la reapertura total de la Línea 12 del Metro, legisadores locales del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron que presentarán un Punto de Acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México, para exigirle a Guillermo Calderón, que se acerque con los familiares de las víctimas del desplome para ubicar un espacio digno para poder instalar un memorial.

“La puesta en marcha al 100% de la Línea 12 en Tláhuac no les borra el dolor a las víctimas, es una tremenda insensibilidad del Gobierno de Morena no darles a los familiares un espacio digno para recordar a sus seres queridos que perdieron la vida por la negligencia institucional y no darle mantenimiento al Metro”.

— Sostuvo el coordinador de la bancada blanquiazul en la CDMX, Federico Döring.