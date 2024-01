Critican a Gabriel Quadri por ser ambientalista de ocasión y acudir a la “fiesta brava”

El excandidato presidencial Gabriel Quadri no se cansa de vivir en las polémicas, en esta ocasión por su asistencia a la corrida de toros con la que la Plaza México retomó sus actividades que fueron suspendidas por más de un año, el diputado federal acudió al evento y compartió fotografías del mismo.

“Fiesta Brava en la Plaza México. Majestuosos animales, libertad, tradición, arte, entrega, pasión. Lleno total, 45 mil taurinos”, escribió en su cuenta de X en donde se le observa fumar un puro y beber vino de una bota.

Fiesta Brava en la Plaza México. Majestuosos animales, libertad, tradición, arte, entrega, pasión. Lleno total, 45 mil taurinos... pic.twitter.com/o2tf396Y8J — Gabriel Quadri (@g_quadri) January 29, 2024

Con motivo de la corrida de toros del 28 de enero, una manifestación en defensa de los derechos de los animales llegó hasta el histórico recinto en donde los asistentes y opositores se enfrentaron por algunos minutos.

Los comentarios a la publicación lo criticaron por afirmar que es ambientalista y aún así acudir a un espectáculo en el que se disfruta de la tortura que sufren los toros.

También por haber escrito que el Tren Maya pone en riesgo la vida de los jaguares que viven en el sureste del paìs, pero celebra la llamada fiesta brava.

El Jaguar en grave riesgo por el absurdo proyecto del Tren Maya. ¿Dónde están los ambientalistas o ecologistas? https://t.co/7n4Kv0hXeF — Gabriel Quadri (@g_quadri) May 23, 2019

Tren Maya, crimen ecológico sin precedente. Deforestación brutal, destrucción de sistemas de cuevas, ríos y cenotes. Asesinato de jaguares. López y el secretario de la Defensa deberán pagar por ello... https://t.co/U9eMFUx4Ef — Gabriel Quadri (@g_quadri) July 18, 2023

“De por si le caes mal a todo el país!! 45 mil imbéciles aplaudiendo un acto de barbarie, abusando de un pobre animal que es maltratado y sometido, para que una bola de pretenciosos se entretenga. Es inhumano, no es fiesta, no es arte, no es cultura, es maltrato”, escribió el usuario Juanjo Herrera.

“Me cagan los ‘taurinos’ que para parecer más ‘taurinos’ se disfrazan y utilizan elementos que consideran ‘taurinos’”, añadió Omar Ríos.

“Con la cantidad de personas ahí reunidas no hubo espacio para una sola neurona. La admiración por la violencia les ha fundido la razón y la compasión. Si tan majestuosos le parecen los toros, por qué no admirarlos, en vez de matarlos. No es arte, no es cultura. Es tortura”, expuso Andrea Xolotl.

Me da gusto leer qué hay una amplio porcentaje de comentarios en contra de esta “tradición”



Son tan mal vistos como los que fuman en lugares cerrados o libres de humo de cigarro. — 𝘼𝙧𝟮_𝙈𝙭🦎🇲🇽 #FuerteComoTú (@ar2_mx) January 29, 2024

Tu tío panista borracho descripción gráfica — Mau Ariza (@Mau_Ariza) January 29, 2024

Estos ambientalistas chafas: un día se manifiestan contra el #TrenMaya y al día siguiente van a ver la tortura de animales en una plaza. — El Nigromante (@ElNigrom4nTe) January 29, 2024