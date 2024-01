¿Mi primera chamba será informal? Inegi alerta alza en muerte de negocios formales

El Estudio de Demografía de Negocios 2023 del Inegi destaca un fenómeno preocupante en el ámbito empresarial de México: el aumento de los negocios informales. Según el estudio, se observó una tendencia de reaperturas significativamente mayor en los negocios informales en comparación con los formales.

Esta tendencia se refleja en la proporción de muertes de establecimientos informales que, de 2019 a 2023, fue menor que la registrada de 2019 a 2021. En contraste, en los establecimientos formales, la proporción de muertes mantuvo un incremento durante el mismo período.

En el sector formal aumentó de 23.00 a 28.65 la tasa de muerte de negocios entre 2021 y 2023, mientras que en el informal se registró una reducción de 32.41 a 30.50 durante el mismo periodo, de acuerdo con las cifras del Inegi.

. La gráfica del Inegi muestra un incremento en la muerte de empresas formales.

¿Cómo afecta la informalidad al país?

Este aumento de negocios informales, aunque indica un espíritu emprendedor, conlleva implicaciones negativas. La informalidad de estos negocios significa que muchos no están registrados oficialmente, no contribuyen al sistema de seguridad social ni proporcionan a sus empleados las prestaciones laborales que establece la ley. Esta situación pone en riesgo el bienestar y la seguridad de los trabajadores que, a pesar de su contribución a la economía, no tienen acceso a beneficios sociales básicos como atención médica, pensiones y protección ante el desempleo. Además, la informalidad conlleva una menor recaudación fiscal, limitando la capacidad del gobierno para invertir en servicios públicos esenciales y en el fomento de un entorno empresarial estructurado y formal.

¿Se acabó el fenómeno Covid-19 en los negocios?

El Estudio de Demografía de Negocios (EDN) también evidenció que entre mayo de 2019 y mayo de 2023, nacieron 1.7 millones de establecimientos mientras que 1.4 millones murieron. Este periodo muestra un crecimiento neto en el número de negocios, reflejando una recuperación económica.

La tasa mensual de nacimiento y muerte de establecimientos fue de 61 y 71 respectivamente por cada 10 mil establecimientos, mostrando una estabilización en comparación con los niveles de 2012.

De acuerdo con el Estudio sobre la Demografía de los Negocios, entre mayo de 2019 y mayo de 2023 nacieron 1.7 millones de establecimientos y murieron 1.4 millones.



Los estudios previos al EDN 2023 reflejaron el impacto negativo de la pandemia de Covid-19; sin embargo, en esta ocasión el sector de servicios presentó la mayor proporción de nacimientos y muertes en 2023. Este sector experimentó un aumento considerable en la proporción de nacimientos desde 2019 hasta 2023, mostrando una recuperación post-pandemia.

El estudio señala que la brecha entre la tasa mensual de nacimientos y muertes de establecimientos disminuyó, acercándose a niveles previos a la pandemia. Esto indica una recuperación del dinamismo empresarial.

Más empleados (aunque sean informales)

Los nacimientos de establecimientos están asociados con incrementos en las proporciones de personal ocupado, mientras que las muertes implican decrementos. El estudio muestra un incremento en el personal ocupado total involucrado en los nacimientos en comparación con 2018.