Incendian camioneta de periodista acusada por alcaldesa de Tijuana de provocadora

La periodista Yolanda Caballero fue víctima de un ataque incendiario, situación que ocurre luego de haber denunciado a la presidenta municipal de Tijuana, Baja California, Montserrat Caballero Ramírez, por acusara falsamente de levara un hombre a uno de sus eventos en donde le reclamó el abandono en el que está su colonia.

La periodista acudió a la colonia Loma Dorada, afectada por por las lluvias, cuando lanzaron dos envases con gasolina a su camioneta, le prendieron fuego y los responsables escaparon del lugar, la periodista resultó ilesa.

Esto te interesa: Por aire y tierra, Marina despliega operativo para sitiar rancho en sur de Culiacán

Al sito llegaron bomberos para apagar el incendio que provocó daños al vehículo.

En un video publicado por la periodista, acusó a Caballero Ramírez por ponerla en un estado de indefensión ante el poder, ya que ella es la máxima autoridad de esa ciudad fronteriza.

La periodista Yolanda Caballero fue objeto de un ataque la tarde de este jueves cuando cubría las afectaciones de las lluvias en la colonia Loma Dorada de #Tijuana Sujetos lanzaron botellas con gasolina a su vehículo y le prendieron fuego y escapar. La colega resultó ilesa. pic.twitter.com/SfqZCBie5J — 🄷🄸🄿🅃🄴🅇 (@HiptexNews) February 1, 2024

“Tal vez la alcaldesa no sabe que ejercer el periodismo y la libertad de expresión a través de cuestionamientos son un derecho y que mi único compromiso es con el público”.

El enojo de la alcaldesa derivó que un hombre la cuestionó en uno de sus eventos y al ver cerca a la periodista asumió que iba con ella.

🚨🚨🚨Amigos esto es urgente luego de la denuncia pública que hizo la periodista Yolanda Caballero en contra de la alcaldesa de Morena en Tijuana acaban de prenderle fuego.



Urge ayuda inmediata!!!! @SEGOB_mx @PartidoMorenaMx @Mecanismo_MX @article19mex https://t.co/WbvxmTWlU6 pic.twitter.com/WtSirBKacD — Laura Sánchez Ley (@LauraSanchezLey) February 1, 2024

“Todo empezó, cuando un ciudadano, que jamás he visto en mi vida le reclamó el abandono en el que se encuentra la colonia donde esta persona vive, en un ataque directo hacía mí, la funcionaría me culpó frente a todos y lanzó una frase que me expuso: ‘Viene con Yolanda, que gusto’”.

Caballero lamentó que una de las promesas de campaña de la ahora alcaldesa fue la de brindar protección a las mujeres, pero criminalizó a la periodista con insultos y falsos señalamientos.