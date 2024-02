¿Quién es la presentadora drag queen que hizo historia en la televisión mexicana?

La noche de anoche, en un estudio de televisión ubicado en el corazón de la Ciudad de México, Guillermo Barraza hizo historia.

A través de Amanda, su personaje drag, el periodista de 32 años se convierte en la primera drag queen en conducir un programa de noticias en la historia de la televisión mexicana.

Al ponerse bajo el brillo de las luces del estudio, Barraza ha buscado romper con lo establecido en un lugar donde tanto las personas LGBTQ+ como los periodistas son brutalmente asesinados.

Lo hace además en un momento en el que el tema ha girado con fuerza al debate público tras la muerte violenta de uno de los invitados a su programa, una de las figuras ‘queer’ más destacadas del país quien después fue encontrado sin vida junto a su pareja con decenas de cortes presuntamente de cuchillas de afeitar en todo el cuerpo.

Guillermo Barraza vibra con una energía nerviosa mientras observa su transformación. Unas manos pintan con delicadeza franjas de sombra de ojos de color rosa brillante en el rostro anguloso de Barraza mientras los presentadores de noticias y un equipo de maquillaje bailan a su alrededor.

Al tener un alter ego tienes menos problemas porque no pueden acosar a un personaje. Tienes más libertad para hablar. Hay muchas cosas que Guillermo no haría o diría y que Amanda no se lo piensa dos veces.

— dijo la presentadora