Muerte en secundaria de CDMX exhibe a la SEP: maestros no dan primeros auxilios

Un estudiante de 13 años, identificado como Kevin Jesús Mejía, falleció dentro de su escuela secundaria develando una ola de omisiones en la institución: según padres de familia, ni los maestros ni las autoridades educativas pudieron brindar la debida atención para evitar el deceso.

Los hechos tuvieron lugar en la Secundaria Técnica Número 69 ‘César Uscanga Uscanga’, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde —además— retuvieron a los estudiantes durante varias horas para esperar a las autoridades correspondientes.

Familiares de Kevin denunciaron que ninguna autoridad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) llamó a emergencias ni permitió los primeros auxilios. Refieren que su mejor amigo tuvo que realizar la llamada.

En una entrevista con Foro TV, la madre de este amigo declaró: “Lo que me dijo mi hijo es que el niño se desvaneció en el patio, ellos trataron de darle los primeros auxilios porque se empezó a convulsionar, pero los maestros lo impidieron. Mi hijo quería meter los dedos para que no se mordiera la lengua o hacer algo por él, pero los maestros no lo dejaron. Había una enfermera de la tercera edad que no sabía ni qué hacer. Ellos no hablaron a la ambulancia, el que marcó fue mi hijo. La ambulancia tardó demasiado y, cuando llegó, el niño ya había fallecido”.

Testigos afirman que la ambulancia tardó más de dos horas en llegar a pesar de la proximidad de varios centros de salud, que se encuentran a menos de 3 kilómetros de distancia. Solo confirmaron la muerte del estudiante al arribar a la escuela.

Ante estos hechos, los familiares de Kevin presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que investiga el fallecimiento y las condiciones del mismo. Asimismo, peritos de la Fiscalía realizaron diligencias en la escuela secundaria debido a las omisiones señaladas por los familiares.

Los padres de los demás estudiantes fueron notificados alrededor de las 17:00 horas del viernes 2 de febrero para recoger a sus hijos. Sin embargo, no permitieron la salida de los menores hasta después de las 20:00 horas.

¿Los maestros deben saber primeros auxilios?

Los maestros en México deben tener conocimientos en primeros auxilios, según la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El Convenio de Colaboración se capacitará a los maestros en materia de primeros auxilios e iniciará en seis estados

La SEP afirma que ha implementado un programa de capacitación en primeros auxilios dirigido a docentes de educación básica y media superior con el objetivo de asegurar que los docentes estén listos para manejar situaciones de emergencia tanto en el aula como en la comunidad.

La capacitación abarca desde la identificación de emergencias y manejo de lesiones hasta técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y cómo actuar ante enfermedades crónicas como diabetes o asma.