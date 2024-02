“En política estás para hacer un cambio”, Polo Deschamps se enfoca en la carrera por Veracruz

El hasta hace unos días panista y hoy emecista Hipólito Deschamps Espino Barros, mejor conocido como Polo Deschamps, se ve como el triunfador en la contienda electoral por la gubernatura de Veracruz, que se llevará a cabo el próximo 2 de junio.

Deschamps decidió dejar al Partido Acción Nacional (PAN) el 2 de febrero por discrepancias con los dirigentes nacionales; sin embargo, tres días más tarde lo destaparon como el precandidato único de Movimiento Ciudadano (MC) para competir contra Rocío Nahle García, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”; y con José Yunes Zorrilla de la coalición “Fuerza y Corazón por Veracruz.

A sus 42 años y luego de dos días de haber sido destapado, el licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Veracruz y otrora alcalde y diputado por del municipio de Medellín de Bravo habló con Publimetro sobre sus aspiraciones políticas en este 2024.

¿En qué momento te decantaste por Movimiento Ciudadano?

Tengo que ser muy sincero, me empezaron a buscar muchos partidos políticos y Movimiento Ciudadano fue el único que llenó mis expectativas, a lo que yo estuve haciendo los últimos dos años, que fue escuchar a la gente, acercarme, caminar y no hacer la política tradicional. Inclusive ellos lo tienen como un eslogan ¿no? Sacar a la vieja política para que entren las nuevas generaciones de políticos. Entonces cuando yo vi esto, la verdad no me quedó duda.

¿Por qué quieres ser gobernador?

Es el más alto privilegio y honor que puede tener cualquier veracruzano. Veracruz es un un estado muy político, la gente es muy política. Pero dejando eso de lado, es un tema de crecimiento personal. Yo creo que hoy Veracruz merece ya buenos gobiernos, la verdad ha sufrido durante décadas de malos gobiernos, de malos gobernantes que su intención es llegar al poder y no tienen un plan de trabajo, no saben qué hacer con un estado tan bonito.

Polo Deschamps

¿Cuáles son los principales problemas que ves en Veracruz?

Te voy a hablar de tres problemas o crisis –como yo les llamo yo–, la principal para mí es la económica. Ha quedado a deber muchísimo en ese sentido (el gobierno). Yo que he visitado el Estado me doy cuenta que a la gente le cuesta trabajo conseguir alimento para su casa, así de sencillo, o pagar la escuela a los niños, o vivir como les gustaría vivir.

No ha habido inversión en el estado y cuando me refiero a inversión en el estado, es a que también tenemos que quitarle un peso a la gente de tener la presión de autoemplearse o generar su negocio a fuerza, como la única vía de ganar dinero en Veracruz. No hay grandes empresas, medianas empresas, no quieren invertir por el tema de la corrupción.

En temas de seguridad, sin duda ,y hablo del fuero común porque luego se salen por la tangente con el tema de delincuencia organizada. Yo no estoy hablando de eso, eso no le corresponde al Estado, pero sí hablo de los robos, de las extorsiones, asaltos en casa habitación o a la gente en la calle. La gente ya está cansada de eso y ,por último, el tema de la salud, no ha habido un hospital nuevo en todo el sexenio.

¿Es Rocío Nahle el rival a vencer?

Polo Deschamps

Yo no soy de los que se voltea a ver a los demás, yo siempre veo hacia adelante, y a mi equipo de trabajo todo el tiempo les he dicho “no sé si han visto a un caballo con una carreta y que tiene tapados los ojos porque está viendo a donde tiene que ir”, si tú volteas a otro lado te distraes, esa es la naturaleza.

Entonces yo no volteo a verlos. No voy a intentar voltear a verlos, obviamente habrá debates, habrá encuentro de ideas. En la política no estás para ganar elecciones, en la política estás para hacer un cambio en la sociedad y en tu comunidad.

¿Hay plan “B” para Polo Deschamps si no ganas el 2 de junio?

No estamos pensando en eso, es la victoria o no hay nada más.