ProPublica responde a AMLO tras negar vínculos con el Cártel de Sinaloa: “Aunque le decepcione, no revelaremos nuestras fuentes”

El medio estadounidense ProPublica respondío al presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por sus negativas al reportaje de Tim Golden que lo vincula con el Cártel de Sinaloa, afirmando que Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, conocía la investigación.

ProPublica publicó el artículo titulado ‘Mexican President López Obrador Called Our Story ‘Slander’ and Our Reporter a ‘Pawn.’ Here Are Some Facts’ (El presidente mexicano López Obrador llamó “calumnia” a nuestra historia y “peón” a nuestro reportero. Aquí algunos hechos) como respuesta a las declaraciones del mandatario durante su conferencia matutina posterior a la revelación de información por parte de Golden.

Después de que el periodista estadounidense revelara, el 30 de enero, una presunta donación de dos millones de dólares del Cártel de Sinaloa para financiar la campaña electoral de Andrés Manuel en 2006, ProPublica acusa al presidente de México de atacar a Tim Golden en ‘la mañanera’, ya que AMLO aseguró que esta información era ‘falsa y una calumnia’.

ProPublica determinó que el comportamiento del presidente es totalmente agresivo, al utilizar términos despectivos para referirse a su reportero, entre ellos ‘peón’ y ‘difamador’, desafiándolo a presentarse en el Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX) para responder a sus acusaciones sobre los vínculos con el Cártel de Sinaloa. El medio afirmó que Golden no asistirá y, por lo tanto, le respondieron en dicha publicación.

Jesús Ramírez Cuevas ya sabía del supuesto vínculo de AMLO con el Cártel del Sinaloa

“Nos pusimos en contacto con el principal portavoz del presidente más de una semana antes de la publicación y le proporcionamos un resumen detallado de las conclusiones del reportaje junto con una serie de preguntas. A pesar de numerosas solicitudes, el portavoz prometió una respuesta, pero nunca la recibimos”, reveló ProPublica, refiriéndose a que Jesús Ramírez Cuevas ya estaba al tanto de la investigación de Golden.

Este medio aseguró que ya solicitó una entrevista al presidente López Obrador y, aunque no obtuvieron respuesta, siguen a la espera de que se les conceda y continuarán escribiendo sobre la corrupción mexicana y la política estadounidense, ya que aseguran que, aunque Andrés Manuel se decepcione, ProPublica no revelará sus fuentes por petición de la DEA.

AMLO dice que Loret de Mola en mejor que Tim Goden

Durante la mañanera de este viernes 9 de febrero, López Obrador volvió a llamar ‘calumniador’ a Tim Golden pese a que ganó dos Premios Pulitzer, asegurando que Carlos Loret de Mola y el periódico Reforma, que siempre ‘hablan mal de él’, son mejores que el reportero de ProPublica de quien diagnosticó ‘tiene complejo de superioridad’.