Movimiento feminista evidencia la violencia de género e incompetencia de autoridades

La violencia en México es el pan de cada de día de muchas personas, especialmente de las mujeres, quienes son sufren de este acto de distintas formas. El movimiento feminista ha logrado ayudar a muchas mujeres a denunciar pero no muchas de ellas tienen el acceso a las herramientas destinadas a ello.

Las llamadas de emergencia al 911 por abuso sexual se duplicaron en los últimos años y esto puede ser tanto bueno como malo.

Por un lado, el aumento de llamadas significa que más mujeres denuncian el abuso que sufren y por el otro, tristemente, estos casos van en aumento.

Aumento exponencial en tiempo récord

Las llamadas que realizan las mujeres al número de emergencia en las que piden auxilio por abuso sexual, aumentaron más de un 100% en siete años, de acuerdo con datos de Milenio.

En la investigación de aquel medio, revelan que pasaron de tres mil 925 a 8001 llamadas al 911 en el periodo mencionado. La estadística salió de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Feministas evidencian la violencia de género

Elsa Arista es una integrante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza.

Ella asevera que “el movimiento feminista ha evidenciado la violencia de género en nuestros hogares o en diferentes círculos donde las mujeres nos desarrollamos. Se ha enfatizado hasta el cansancio que este tipo de violencia existe”.

Un factor que influyó en la alza de violencia fue la pandemia, pues el tiempo de convivencia en los hogares se extendió y el nulo trabajo interno en las emociones terminó con más violencia en casa.

La también abogada puntualizó que llamar a emergencias no significa que la atención vaya a ser inmediata. “No quiere decir que, porque yo llame, en este caso por violencia sexual, me vayan a atender rápidamente, pero es un avance que exista la opción de llamar”.

“Se exigió atención porque los ministerios públicos no atendían. Las instituciones estaban cerradas y las denuncias eran por internet. Se hizo más constante esa violencia porque antes no convivíamos tanto con quienes nos agredían”, enfatizó Arista.